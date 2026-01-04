Никогда не размораживайте так лобовое стекло авто: оно может треснуть

Соскабливание льда с лобового стекла автомобиля неэффективно и бессмысленно, поэтому вам следует попытаться избежать этого, используя простой метод.

Также никогда нельзя использовать кипяток. Вы не поймете, что вода слишком горячая, пока не станет слишком поздно, и ваше лобовое стекло не треснет. Даже если оно не треснет сразу, это может ослабить его. Для этого существует более безопасный и быстрый метод разморозки лобового стекла за 10 минут, пишет OBOZ.UA.

Для этого надо сесть в машину, включить обдув лобового и заднего стекла теплым воздухом, а также режим размораживания, если он у вас есть. Затем подкрутить обогреватель. Также рекомендуется использовать размораживатель на внешней стороне лобового стекла.

Использование пакета, наполненного горячей или едва теплой водой (не кипятком), может помочь, но никогда, ни при каких обстоятельствах, не следует использовать воду только из чайника, поскольку это опасно.

Еще один действенный способ – использовать спрей для размораживания, распылить его на все лобовое стекло и оставить его творить чудеса. Большинство из них действуют мгновенно, а это значит, что вы можете спокойно ехать, не переживая, что вас остановит полиция из-за нечистого лобового стекла.

