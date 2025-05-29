С начала полномасштабного вторжения захватчиков в Украину состоялось 65 обменов пленными. Благодаря им, а также вне официальных обменов, наша страна освободила более шести тысяч украинцев. Это довольно весомый результат, учитывая, что в Женевской конвенции обмены пленными в период горячей фазы войны вообще не предусмотрены.

Видео дня

Об этом в новом выпуске OBOZ.TALK рассказал заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Он отметил, что последний обмен происходил не по обычной схеме.

"Каждый раз отдельный обмен – это отдельная спецоперация. Одновременно готовится несколько обменов, по разным направлениям и разной тематике. Это тяжелый и непрерывный переговорный процесс обсуждения списков тех, кого мы подаем на обмен, тех, кого подает враг", – рассказал Андрей Юсов.

Причем, по его словам, еще не было такого обмена, когда начальные списки удовлетворяли обе стороны.

Однако в последнем обмене все происходило не так - прежде всего, из-за недостатка времени.

Как сообщал OBOZ.UA, 23, 24 и 25 мая Украина и Россия провели масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". В рамках первого этапа обмена домой вернули 390 украинцев – 270 военных и 120 гражданских, во время второго – 307 защитников, а во время заключительного этапа – еще 303 воина.

Этот обмен – едва ли не единственный положительный результат встречи переговорных групп Украины и РФ на переговорах в Турции. Процесс обмена начался уже через несколько дней после того, как о нем отчитывались переговорные делегации.

"Поэтому в очень сжатые сроки, меньше чем за неделю, была проведена вся соответствующая подготовительная работа. Вопрос согласования списков фактически не был. То есть, это был просто обмен списками, кого российские оккупанты готовы отдать, и кого отдаем мы", – пояснил Андрей Юсов.

По его утверждению, обычно все происходит по-другому. Во-первых, обмены проводятся в значительно меньших количествах лиц, во-вторых – они готовятся "в значительно более длительный способ".

Напомним, что в числе последнего обмена домой вернулось более сотни гражданских граждан Украины.

"Ни одно международное право не предусматривает обмен гражданскими, как и наличие вообще гражданских пленных. Но учитывая, с кем мы имеем дело и с кем воюем, то не приходится удивляться", – отметил Андрей Юсов.

Он подчеркнул – в каждой попытке обмена есть "особо сложные" категории лиц, по которым ведется отдельная работа.

"Это офицерский состав, это осужденные военнослужащие, по которым особенно тяжело работать, потому что российская пропаганда и российское государство использует их в своих целях. И это, безусловно, защитники Мариуполя и люди из гарнизона "Азовсталь", – отметил специалист.

Из числа последнего – а это 1247 человек – уже 455 украинских защитников освобождены из плена. К сожалению, есть и погибшие в плену. Сейчас известно о 67 погибших, рассказал Андрей Юсов.

В последнем обмене "азовцев" практически не было. Россияне вообще освобождают их крайне неохотно, отметил он Дело в том, что в РФ этих украинских защитников используют в пропагандистских целях – устраивают показательные суды над "неонацистами" и тому подобное.

Однако задача украинского лидера Владимира Зеленского вернуть домой всех пленных выполняется, в том числе и по отношению к "азовцам".

Андрей Юсов добавил, что вообще пленные – очень чувствительная для общества тема, которую наш подлый враг также не стесняется использовать в своей пропаганде.

"Например, когда родные выходят на Майдан с тем, чтобы напомнить о пребывании своих родственников в плену, враг сразу может подать это – и так уже неоднократно было, – что украинцы вышли на Майдан за капитуляцию Украины и немедленное прекращение войны", – напомнил специалист.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!