Как придать объем волосам без помощи парикмахера: домашний трюк

Волосы, которым не хватает объёма, быстро выглядят безжизненными, даже сразу после мытья. Однако нет необходимости сразу искать дополнительные косметические средства или записываться на приём к парикмахеру.

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Этот простой трюк можно включить в ваш ежедневный уход за волосами без дополнительных затрат или сложных процедур, пишет OBOZ.UA.

Если мы хотим, чтобы наши волосы обрели объем, нам следует ухаживать за ними уже с момента мытья. Для этого не нужно использовать новую косметику. Нам просто стоит изменить способ мытья волос.

Оказывается, лучше всего делать это с опущенной головой. Это приподнимет пряди у корней и придаст вашей прическе желаемый объем. То же самое касается сушки волос феном.

Также хорошей идеей будет наклонить голову вниз и сушить волосы преимущественно у кожи головы, позволяя всем прядям высыхать одновременно. Только когда волосы у кожи головы высохнут, можно изменить положение и сушить все пряди.

Также важно, как вы укладываете волосы после мытья. Вы можете осторожно откинуть волосы пальцами от корней, пока они ещё немного влажные.

Смена пробора также является хорошей идеей, ведь если долго держать его на одном месте, пряди могут лежать ровно на коже головы. Сдвиг пробора даже на несколько сантиметров может визуально добавить легкости вашей прическе.

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