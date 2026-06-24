Летние стрижки для каждого типа лица: как подобрать

Правильно подобранная стрижка способна подчеркнуть достоинства внешности. Прежде чем записываться в салон, стоит учесть форму лица, тип волос и свои привычки в укладке.

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Летом 2026 года в моде естественность, легкость и непринужденность. По словам звездного парикмахера Маркоса Диаса, все чаще выбирают стрижки, не требующие постоянного использования фенов, выпрямителей или средств сильной фиксации. А парикмахер Кристин Мак Инерни советует обращать внимание не только на модные фото, но и на особенности собственного лица.

Сердцевидное лицо

Сердцевидное лицо обычно имеет широкий лоб, выразительные скулы и узкий подбородок. Для такой формы Кристин Мак Инерни рекомендует популярную стрижку "бабочка".

Многослойные пряди помогают визуально смягчить лоб и одновременно добавляют объем в нижней части лица. Особенно удачно такая стрижка сочетается с челкой-шторкой.

Для укладки стилисты советуют использовать легкий мусс и сушить волосы круглой щеткой или накручивать на крупные бигуди для создания естественного объема.

Квадратное лицо

Квадратная форма лица отличается четкой линией челюсти и выразительными чертами. В таком случае главная задача стрижки – придать мягкость.

Маркос Диас советует обратить внимание на текстурированную стрижку с легкими волнами. Такая прическа создает движение и смягчает контуры лица, не скрывая его естественной структуры.

Для ежедневного ухода подойдут текстурирующие спреи, которые подчеркивают естественные волны волос. Также стилисты рекомендуют избегать слишком ровного среза, выбирая вместо этого мягко профилированные кончики.

Овальное лицо

Овальное лицо считается самым универсальным, ведь ему идут большинство современных стрижек. Одним из самых актуальных вариантов лета 2026 года стал ровный боб.

Четкая линия среза подчеркивает симметрию лица и создает аккуратный, современный образ. При этом такая прическа остается легкой и не перегружает образ.

В жаркую погоду стилисты советуют не бороться с естественной текстурой волос. Для вьющихся волос стоит использовать несмываемые кондиционеры, а для прямых – текстурирующие спреи, которые помогают создать естественный эффект небрежной укладки.

Круглое лицо

Для круглого лица важно создать визуальный эффект большей длины. Именно поэтому одним из лучших вариантов остается удлиненный боб, заканчивающийся ниже линии подбородка.

Легкая многослойность внутри стрижки помогает избежать лишнего объема у щек. По словам Маркоса Диаса, такая форма позволяет сбалансировать пропорции лица без излишней строгости.

Удлиненное лицо

Удлиненное лицо требует прически, которая добавит ширины и объема по бокам.

Кристин Мак Инерни рекомендует многослойные стрижки с челкой-шторкой. Такая челка визуально сокращает длину лица, а слои добавляют объема вокруг щек и висков. Стилисты отмечают, что для длинных волос количество слоев должно быть больше, чем для волос средней длины. Это поможет сохранить баланс пропорций.

Ромбовидное лицо

Ромбовидная форма лица отличается широкими скулами и относительно узким лбом и подбородком. В таком случае стоит подчеркивать естественную красоту скул, не добавляя лишней ширины.

Для этого хорошо подходит текстурированная стрижка пикси. Мягкие пряди создают движение и легкость, а объем в верхней части головы помогает сбалансировать пропорции.

Тем, кто не готов к столь короткой стрижке, стилисты советуют обратить внимание на стрижку "бикси" – промежуточный вариант между бобом и пикси, который вернулся в моду благодаря популярности стиля 1990-х годов.

Сравнивая ширину лба, форму челюсти, скулы и длину лица, можно гораздо точнее оценить, будет ли новая стрижка действительно удачной.

OBOZ.UA ранее писал о прическах, которые стоит выбирать летом.

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