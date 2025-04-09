Как правильно варить холодец и из какого мяса, чтобы он был прозрачным и вкусным: делимся секретами приготовления

Холодец – очень вкусное и главное – полезное блюдо, которое можно готовить из куриного, свиного мяса. А для того, чтобы он был наваристым и очень ароматным, добавьте специи, овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram главным правила приготовления вкусного, домашнего, прозрачного холодца.

Мясо

Домашняя курица или петушок. Обязательно вымочить 1-2 часа в холодной воде.

Первая воду сливаем

Заливаем, доводим до кипения, сливаем и промываем мясо и кастрюлю Варим на медленном огне Заливаем чистую воду, и варим 5-6 часов без кипения. Бульон должен едва дрожать. Постоянно снимаем пену! Это ключ к прозрачности холодца.

Овощи добавляем через 3 часа

Морковь, луковицу (в шелухе), лавровый лист, перец горошком или приправу "к бульону" Соль только в конце! Так проще угадать вкус. Как сварится, пусть постоит и немного остынет, успокоится.

Процеживаем через марлю

Бульон должен быть чистым и прозрачным.

Мясо разбираем, раскладываем

Мясо разложите по формам. Добавляем по желанию чеснок, морковь, зелень. Если холодец варился из курицы, добавляем желатин, замоченный, чтобы перестраховаться. Или же в начале варки студню добавляем еще куриные лапки. Если же холодец из хорошего петуха, это делать не обязательно. Заливаем бульоном, охлаждаем. Затем в холодильник до полного застывания.

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