Как правильно стирать джинсы, чтобы они были как новые: названа самая большая ошибка
Джинсы – один из самых популярных и удобных предметов одежды. Именно поэтому часто мы бросаем их в стиральную машину после каждого ношения, считая, что ничего с ними не произойдет.
Но джинсы – это не просто одежда – это изделие с историей, особым методом производства и очень деликатным окрашиванием, которое требует совсем другого подхода к уходу. Хотя может казаться, что темный деним выцветает просто от износа, главной причиной является неправильная стирка, пишет OBOZ.UA.
При высоких температурах и с агрессивными моющими средствами краситель индиго, который держится только на поверхности ткани, быстро исчезает. Добавьте сильный отжим и частую стирку, и за считанные недели вы получите выцветшие джинсы, которые будут выглядеть совсем непривлекательно.
Как правильно стирать джинсы
Чтобы ваши джинсы дольше оставались яркими, эластичными и красивыми, следуйте этим правилам:
Температура воды: 20–30 °C
Холодная вода предотвращает расширение волокон, удерживая пигмент на месте. Это основное правило, которое действительно работает.
Стирка наизнанку
Всегда выворачивайте их наизнанку, застегивайте молнии и пуговицы. Это защитит цветную сторону от трения и износа.
Раздельная стирка
Не смешивайте джинсы со светлым бельем. Лучше всего стирать их с темной одеждой или даже отдельно – чтобы избежать переноса цвета и дополнительного износа.
Используйте жидкое стиральное средство для темного белья
Такие моющие средства не содержат отбеливателя и специально разработаны для деликатных красителей, таких как индиго. Используйте половинную дозу, чтобы избежать перебора с пеной и химикатами.
Выберите короткий цикл с деликатным отжимом
Длительный, энергичный цикл разрушает ткань и увеличивает трение – сократите время стирки и уменьшите скорость отжима.
Сушите на воздухе, подальше от солнца
Забудьте о сушилке – тепло еще больше повреждает волокна и разрушает эластан. Сушите их в тени, на ровной поверхности или на вешалке.
Сколько раз нужно стирать джинсы?
В идеале – после каждых 5-10 носок. Если они не пачкаются, проветрите их, повесьте возле открытого окна или используйте освежитель ткани в форме спрея. Джинсы – это не нижнее белье: чем меньше вы их стираете, тем презентабельнее они остаются.
Для дополнительного ухода можно замачивать джинсы в холодной воде с уксусом каждые несколько месяцев, чтобы закрепить краситель. Эта старая мудрость работает, особенно для дорогих, необработанных джинсов, где вы действительно не хотите, чтобы они выцвели.
