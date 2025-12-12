Их будет носить каждая: какие джинсы будут самыми стильными в 2026 году

Джинсы – это тот элемент гардероба, без которого невозможно представить жизнь современной женщины. Это база, которая спасает в любой ситуации: от деловой встречи до прогулки с друзьями. Однако мода циклична и неумолима, и то, что было на пике популярности вчера, завтра может стать признаком безвкусицы. Дизайнеры уже заглядывают в будущее, формируя тренды на несколько сезонов вперед.

Видео дня

Проанализировав последние коллекции и настроения фэшн-индустрии, эксперты авторитетного профильного издания Who What Wear выделили главные джинсовые тренды 2026 года.

Джинсы-дымоходы

Этот силуэт – "золотая середина" между скинни и прямыми трубами. Они имеют прямой крой от бедра до щиколотки, напоминающий форму дымохода. Такая модель визуально вытягивает силуэт и делает ноги стройнее. Они выглядят более опрятно, чем мешковатые модели, но не обтягивают ногу так сильно, как скинни, что делает их идеальным вариантом для офисного дресс-кода или элегантных вечерних образов.

Флокированные ткани

Деним выходит на новый уровень, экспериментируя с тканями. В 2026 году популярным станет нанесение бархатных узоров или текстурного напыления непосредственно на джинсовую ткань. Такие джинсы выглядят дорого и празднично даже в сочетании с обычной белой футболкой. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выделяться из толпы, не жертвуя комфортом.

Облегающие брюки-клеш

Забудьте об экстремально широких штанинах. В моду возвращается изящный клеш, который плотно облегает бедра и расширяется лишь от колена. Непростой фасон – лучший скульптор для фигуры. Он уравновешивает пропорции, подчеркивая изгибы бедер и пряча "проблемные" икры. К тому же, это самая женственная модель джинсов, которая идеально подходит к обуви на каблуках.

Расслабленные джинсы в стиле 90-х

Ностальгия продолжает управлять трендами уже не первый год. Прямые, немного свободные джинсы со средней посадкой остаются в моде, напоминая об эпохе супермоделей 90-х.

Джинсы светлых оттенков

Светлый деним перестает быть только летней историей. В будущем оттенки молока, сливок и слоновой кости будут актуальны круглый год. Они даже потеснят классические синие ткани. Светлые джинсы мгновенно освежают образ и делают образ "дороже".

Джинсы в стиле ранчо

Эстетика вестернов и рабочей одежды незаметно набирает обороты во всем мире. Это плотный деним, чаще всего, с накладными карманами, потертостями или характерным кроем, пригодным для езды верхом.

"Ранчо-джинсы" – это вариант "с характером". Они добавляют образу дерзости и смелости. Кроме того, такие модели обычно изготавливаются из очень плотной ткани, что гарантирует их долговечность и практичность в повседневной носке.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что культовое пальто Кейт Мосс вернулось в моду этой зимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!