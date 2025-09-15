Как правильно готовить борщ, чтобы он был наваристым, ярким и вкусным: делимся секретами приготовления
Домашний борщ – блюдо, которое любит каждый украинец. И готовить его также умеют практически все. Но, при приготовлении нужно придерживаться обязательно точных пропорций и рецепта, чтобы борщ был ярким, наваристым и вкусным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного борща на мясном бульоне, с зеленью и черносливом.
Ингредиенты на 3 л борща:
- 500 г говяжьих ребер (по желанию можно еще говядину ошеек добавить)
- 2 лука
- 2 моркови
- 3-4 картофелины
- 2 больших свеклы
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 ст.л. яблочного уксуса или сок 1/3 лимона
- 1 ст.л. сахара
- 4-5 шт копченого чернослива
- 4-5 зубчиков чеснока
- 10 горошин душистого перца, 1/2 ст.л. соли, 2 лавровых листа, 2-3 веточки укропа, петрушка
Способ приготовления:
1. Для бульона: поджариваем лук, 1 морковь, ребра говяжьи или кусочек мяса, заливаем водой (2,5 л), доводим до кипения и готовим на маленьком огне 3-4 часа, тогда бульон будет очень наваристым.
2. Заправка: 1/2 лука жарим до золотистости, добавляем 1 натертую морковь и 2 свежих натертых свеклы, тушим вместе 5 минут, добавляем сахар, томатную пасту, уксус и тушим еще 5 минут, картофель нарезаем.
3. Бульон процеживаем, мясо нарезаем, доливаем в бульон воды так, чтобы было 2 л. В бульон добавляем нарезанный картофель, мясо, заправку, солим, добавляем перец, лавровый лист, копченый чернослив, чеснок и укроп. готовим до готовности картофеля на умеренном огне.
После приготовления оставляем настояться на 1 час, посыпаем зелень и можно подавать!
