Как поздравить с Пасхой коллег и друзей: красивые пожелания

Праздник Пасхи призывает нас разделить радость Воскресения Христова со всеми нашими близкими. А в близкий круг любого человека входят его коллеги и друзья.

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Поздравить тех, кто проводит с вами порой больше времени, чем ваши родные поможет OBOZ.UA. Мы собрали красивые поздравления в стихах и прозе, а также картинки, которые вы можете отправить друзьям и коллегам по работе в этот светлый день.

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.

***

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю я зі світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

З вогнем благодатним Великдень почався,

Надію в серця він усім принесе,

І щастя у кожну домівку порине,

Зі словами вітання Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

Світлого свята!

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна.

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна.

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

***

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

***

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

После семьи друзья – это самые близкие люди в жизни каждого. Поэтому праздник Пасхи они заслуживают особо искренних пожеланий.

***

Пусть в сердце царит только свет, в доме – уют и благополучие, у близких – крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха – день, когда, казалось бы, невозможное может стать действительностью, поэтому не переставай верить. С праздником!

***

Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом. А жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, положительным настроением и приятными ощущениями.

Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

***

С сердечным трепетом поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Желаю земных благ, духовного развития, душевного покоя, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Радости торжества, крепкой веры и безграничной любви!

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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойствие, над головой будет мирное небо, а рядом любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все боли и обиды ушли, а остались только любовь и счастье.

Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть звон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.

***

Христос Воскрес! Поздравляю тебя от всего сердца с радостным и светлым праздником Пасхи! Каждый год мы празднуем начало новой жизни для всего христианского мира, торжество веры над смертью! Пусть частичка сегодняшнего триумфа останется в твоем сердце и поддержит в трудную минуту!

***

Христос воскрес! Открой глаза и почувствуй, как свет проникает в тебя этим ранним воскресным утром. Запах ванили, выпечки и горячего воска открывает сердце, наполняет душу верой. Пусть чистая песня колоколов прогонит сомнения из каждого уголка вашего дома, впуская святость Пасхи. Добрые мысли и начинания, пусть вернутся в сто раз.

***

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искриется верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.

Ранее OBOZ.UA публиковал детские стихи о Пасхе, которые легко выучить к празднику.

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