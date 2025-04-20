Как поздравить с Пасхой коллег и друзей: красивые пожелания
Праздник Пасхи призывает нас разделить радость Воскресения Христова со всеми нашими близкими. А в близкий круг любого человека входят его коллеги и друзья.
Поздравить тех, кто проводит с вами порой больше времени, чем ваши родные поможет OBOZ.UA. Мы собрали красивые поздравления в стихах и прозе, а также картинки, которые вы можете отправить друзьям и коллегам по работе в этот светлый день.
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.
***
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю я зі світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
З вогнем благодатним Великдень почався,
Надію в серця він усім принесе,
І щастя у кожну домівку порине,
Зі словами вітання Христос Воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
Світлого свята!
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна.
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна.
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!
***
Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!
***
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
После семьи друзья – это самые близкие люди в жизни каждого. Поэтому праздник Пасхи они заслуживают особо искренних пожеланий.
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Пусть в сердце царит только свет, в доме – уют и благополучие, у близких – крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха – день, когда, казалось бы, невозможное может стать действительностью, поэтому не переставай верить. С праздником!
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Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом. А жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, положительным настроением и приятными ощущениями.
Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.
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С сердечным трепетом поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Желаю земных благ, духовного развития, душевного покоя, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Радости торжества, крепкой веры и безграничной любви!
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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойствие, над головой будет мирное небо, а рядом любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все боли и обиды ушли, а остались только любовь и счастье.
Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть звон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.
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Христос Воскрес! Поздравляю тебя от всего сердца с радостным и светлым праздником Пасхи! Каждый год мы празднуем начало новой жизни для всего христианского мира, торжество веры над смертью! Пусть частичка сегодняшнего триумфа останется в твоем сердце и поддержит в трудную минуту!
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Христос воскрес! Открой глаза и почувствуй, как свет проникает в тебя этим ранним воскресным утром. Запах ванили, выпечки и горячего воска открывает сердце, наполняет душу верой. Пусть чистая песня колоколов прогонит сомнения из каждого уголка вашего дома, впуская святость Пасхи. Добрые мысли и начинания, пусть вернутся в сто раз.
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Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искриется верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.
Ранее OBOZ.UA публиковал детские стихи о Пасхе, которые легко выучить к празднику.
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