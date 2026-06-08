Как порезать лук без слез: простой нюанс изменит все

Резка лука рано или поздно вызывает слезы почти у каждого. Всего несколько движений ножом, и глаза начинают щипать, а зрение ухудшается. Это результат химической реакции, которая происходит, когда его структура повреждена.

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Во время резки выделяются соединения серы, которые при контакте с воздухом образуют летучие вещества. Попадая в глаза, они реагируют с влагой и вызывают раздражение. К счастью, существуют простые способы уменьшить слезотечение и облегчить резку, пишет OBOZ.UA.

Что нужно сделать, чтобы не плакать

Вместо того, чтобы сразу отрезать оба конца, хорошей идеей будет оставить корень до самого конца процесса резки. Это позволяет луку дольше сохранять свою структуру и выделять меньше раздражающих веществ в воздух. Только когда большая часть лука будет нарезана, вы можете отрезать эту часть и выбросить ее без особых хлопот. Это небольшое изменение, но на практике оно имеет большое значение. В сочетании с острым ножом и осторожной нарезкой вы можете минимизировать разрывы. Это одна из тех простых хитростей, которые легко реализовать на кухне, а эффект заметен с первого же использования.

Другие способы

Чем меньше вы измельчаете лук, тем меньше этих едких соединений выделяется в воздух. Охлаждение лука перед нарезкой также помогает. Просто помещение его в холодильник на несколько минут замедляет химические реакции.

Некоторые также рекомендуют нарезать лук с открытым окном или возле работающей вытяжки, что позволяет парам быстрее рассеиваться и избегает прямого контакта с глазами. Такие небольшие изменения делают лук меньшей проблемой в повседневном приготовлении пищи.

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