Когда лучше всего сажать помидоры, чтобы иметь хороший урожай: не делайте этой ошибки в мае

Выращивание помидоров – это полезное и приятное занятие, которое дает свежие, вкусные и питательные плоды, намного превосходят по вкусу те, которые мы видим на полках супермаркетов. Одним из самых больших преимуществ выращивания собственных помидоров является огромный выбор сортов, каждый из которых может похвастаться неповторимым вкусом, формой и кулинарным применением.

Как рассказал в своем блоге известный эксперт по садоводству Монти Дон, именно сейчас, в мае, идеальное время для посадки помидоров. Но он отметил, что рассаду следует сажать в теплицы только в начале месяца и посоветовал воздержаться от посадки в открытом грунте до конца мая.

По его словам, самая большая ошибка в мае – это слишком ранняя посадка помидоров. Из-за того, что на улице становится заметно теплее, большинство соблазняются этой возможностью начать сажать овощи уже сейчас.

Помидоры перестают расти, как только температура ночью падает ниже 10-12°C, а днем им в идеале нужно 15°C.

К тому же, даже небольшой мороз их убьет, так что подождите, пока полностью пройдет риск заморозков, прежде чем отправлять их на улицу навсегда.

Преждевременная посадка в мае, пока почва еще чрезмерно холодная, может препятствовать их развитию и опылению, что приводит к ухудшению качества плодов и даже увеличивает риск грибковых заболеваний растений из-за влажных условий.

И, наоборот, когда помидоры пересаживают на улицу в конце мая, вероятность повреждения заморозками значительно уменьшается, поскольку погода обычно становится значительно солнечнее и теплее.

Для тех, кто начинает рано выращивать помидоры в теплице, важно использовать щедрое количество почвы, обогащенной большим количеством компоста. Кроме того, если вы используете контейнер, убедитесь, что его глубина не менее 30 см, чтобы способствовать сильному развитию корней.

