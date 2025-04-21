Как пережить развод: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Развод – это одно из самых болезненных событий в жизни. Переживающие его люди часто сталкиваются с депрессивными мыслями и даже чувствуют вину. И хотя иногда возникает желание запереться в себе и отгородиться от всего мира – это не поможет решить проблему.

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Психолог Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова делится советами, как пережить этот непростой период с наименьшими потерями для себя и своих близких. Смотрите полезный видеоролик с практическими советами здесь.

Мы собрали подборку эффективных рекомендаций, которые помогут сохранить внутреннее равновесие при разводе.

Позвольте себе унывать – не сдерживайте слезы, злость или обиду – это естественная реакция на потерю. Здоровое проживание разрыва отношений означает как признание имеющихся у вас чувств, так и разрешение себе испытывать эти чувства.

Напишите, что чувствуете – процесс выписки своих чувств может быть очень увольняющим и часто позволяет посмотреть на ситуацию под другим углом.

Помните о детях – если у вас есть дети, они нуждаются в вашей поддержке и любви не меньше, чем вы сами. Не стоит пытаться компенсировать развод подарками или материальной помощью – детям нужно не количество игрушек, а искренние разговоры, внимание и чувство безопасности.

Вернитесь в рутину – думайте о разводе как о возможности роста и начале нового этапа в жизни. Сосредоточьтесь на ежедневных привычках, работе, хобби или новых целях.

Порадуйте себя и ребенка – после разрыва отношений важно находить время не только для ежедневных обязанностей, но и для собственных желаний. Выполнение таких "хочу" – как для себя, так и для ребенка – поможет улучшить настроение и постепенно восстановить эмоциональный баланс.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку уже более 1,2 миллионам украинцев. В настоящее время приоритетна психологическая помощь детям, пострадавшим от последствий войны, ее реализуют во время изменений "Блогер Кемп" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

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