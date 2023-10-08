Как перевести на украинский 'востребованный': правильный заменитель

В украинском языке есть слова, которые не справедливо носители забывают или вообще не знают. Часто люди используют русские варианты, которые только засоряют наш язык.

К примеру, слова "востребованный", "косноязычие" и "томный". Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

"Востребованный товар" на украинском будет "затребуваний товар" или "запитаний товар".

В украинском языке есть хорошие соответствия таким выражениям, как "косноязычие" и "косноязычный человек". Правильно говорить: "недорікуватість" и "недорікувата людина".Также можно использовать слова "гугнявий" или "недомовний".

Видео дня

"Томный взгляд" нужно переводить, как "млосний погляд".

Поэтому пополняйте свой словарный запас следующими словами: апитаний, затребуваний, недорікуватий, гугнявий, недомовний та млосний.



Также Авраменко рассказал, какое слово лучше использовать в украинском языке: дякую или спасибі.

На самом деле эти слова синонимы, но "дякую" – это более распространенный вариант.

"Спасибі" употребляют в речи украинцы еще с XVI века. Соединение слов "Спаси, Боже" образовало одно слово "спасибі". Так люди выражали благодарность и просили защиты у Бога.

Усилить признательность можно словами "дуже" или "красно" (это означает красиво или замечательно).

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, существует ли в украинском языке слово "обрушилось".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.