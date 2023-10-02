Существует ли в украинском языке слово 'обрушилось': профессор поставил точку в дискуссии

В информационном пространстве можно часто услышать такие выражения, как "обрушилася гроза" или "обрушилася будівля". Такое слово нужно ограничивать в речи и использовать синонимы.

Об этом в свое время рассказывал покойный доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для BBC Украина. По его словам, "обрушитися" и "обширний" приобрели незаслуженную частоту употребления не только в повседневном языке, но и в медиапространстве.

Правильно говорить не "обрушилась гроза", а надійшла, зійшла, наринула гроза. Или не "обрушилася будівля", а обвалилася, завалилася.

Также лучше употреблять такие слова, как широкий, великий, поширений, а не "обширний". Всё зависит от контекста.

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Пономарив рассказал, как на украинском будет "творог". На самом деле такого слова не существует.

В Украине называют "творогом" домашний кисломолочный сыр или говорят мягкий сыр. А в русском языке сыр означает "твердый сыр".

"Творог" – это суржик, который, к сожалению, очень распространен в разных регионах Украины. Люди считают, что "творог" – это диалект или просто забытое древнее слово, но на самом деле это русизм.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно сказать по-украински: точечний или точковий.

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