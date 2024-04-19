Как перевести на русский "халатность": вариантов много
Украинский язык очень богат, поэтому следует регулярно пополнять словарный запас и избавляться от русизмов. По последним подсчетам, объем слов в украинском языке может достигать более миллиона. По крайней мере, к такому выводу пришли ученые, проанализировав современный толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века".
Имея достаточный лексикон, не будет нужды и дальше использовать кальку, ведь многие украинцы просто не знают, как перевести то или иное суржиковое слово на родной язык. Например, есть такое популярное в народе слово как халатность. Как перевести его на украинский – разбирался OBOZ.UA.
Самым распространенным переводом "халатности" является "недбалість".
Однако стоит упомянуть и другие интересные синонимы:
- нехлюйство;
- незібраність (недбалість у діях, учинках тощо);
- розтелепаність;
- безвідповідальність;
- безсумлінність;
- неакуратність;
- недбайливість;
- неохайність (щодо одягу);
- неуважність (щодо ставлення).
Словосочетание "преступная халатность" на украинский следует переводить как "злочинна недбалість". А вместо "халатного отношения" следует говорить "недбале ставлення".
Для примера приведем следующие варианты применения:
Не треба приховувати того прикрого факту, що інколи ми ставимося з неприпущенною недбалістю до пам’яток нашої старовини (М. Рильський).
Злочинна недбалість призвела до розкрадання бюджетних коштів.
До своєї роботи медсестра ставилася доволі недбало.
Сашку була властива певна розтелепаність – всю роботу він виконував неакуратно, недбало.
Неохайність писаревих речей кидалася в око.
"Яке то нехлюйство – так хату запустити", – лаялася Мотря на невістку.
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