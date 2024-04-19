Как перевести на русский 'халатность': вариантов много

Украинский язык очень богат, поэтому следует регулярно пополнять словарный запас и избавляться от русизмов. По последним подсчетам, объем слов в украинском языке может достигать более миллиона. По крайней мере, к такому выводу пришли ученые, проанализировав современный толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века".

Имея достаточный лексикон, не будет нужды и дальше использовать кальку, ведь многие украинцы просто не знают, как перевести то или иное суржиковое слово на родной язык. Например, есть такое популярное в народе слово как халатность. Как перевести его на украинский – разбирался OBOZ.UA.

Самым распространенным переводом "халатности" является "недбалість".

Однако стоит упомянуть и другие интересные синонимы:

нехлюйство;

незібраність (недбалість у діях, учинках тощо);

розтелепаність;

безвідповідальність;

безсумлінність;

неакуратність;

недбайливість;

неохайність (щодо одягу);

неуважність (щодо ставлення).

Словосочетание "преступная халатность" на украинский следует переводить как "злочинна недбалість". А вместо "халатного отношения" следует говорить "недбале ставлення".

Для примера приведем следующие варианты применения:

Не треба приховувати того прикрого факту, що інколи ми ставимося з неприпущенною недбалістю до пам’яток нашої старовини (М. Рильський).

Злочинна недбалість призвела до розкрадання бюджетних коштів.

До своєї роботи медсестра ставилася доволі недбало.

Сашку була властива певна розтелепаність – всю роботу він виконував неакуратно, недбало.

Неохайність писаревих речей кидалася в око.

"Яке то нехлюйство – так хату запустити", – лаялася Мотря на невістку.

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