'Не в состоянии': как правильно перевести выражение на украинский

Какой фразой вы объясните кому-то, что не имеете достаточно сил, времени или ресурсов, чтобы выполнить определенную задачу? Многие, кто долгое время пользовался русским языком, скажут: "я не в стані". Однако в украинском языке нет такой идиомы.

Итак, если это калька с русского, как в таком случае объяснить описанную ситуацию правильно? OBOZ.UA погрузился в словари, чтобы разобраться с этим вопросом. И мы обнаружили несколько удачных вариантов, которые помогут вам избежать ошибки.

Согласно толковому словарю украинского языка, словом "стан" действительно можно назвать самочувствие и настроение человека, уровень его жизненных сил. Но использовать формулировку "не в стані" справочная литература при этом все же не советует.

Что языковеды предлагают вместо этого? На практике словари содержат сразу несколько формулировок, которыми можно перевести русское "не в состоянии". Приведем конкретные примеры:

не спроможний / не спроможна;

не в силі;

мені не сила;

мені не під силу;

не ладний / не ладна;

не годний / не годна.

Итак, как видим, совсем не обязательно пользоваться прямым переводом привычной фразы с русского. Украинский язык сам по себе богат удачными формулировками и изучение их может быть настоящим удовольствием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести фразу "вводить в обход".

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