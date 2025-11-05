Как отсрочить визит в ТЦК по повестке: детальное объяснение

Получение повестки о вызове в ТЦК обязывает военнообязанных граждан прибыть в территориальный центр комплектования в указанные дату и время. За игнорирование повестки предусмотрена ответственность.

Однако есть механизм переноса даты визита без наложения штрафа. Что следует делать, рассказали в Черниговском ОТЦК и СП.

Как отсрочить вызов в ТЦК по повестке

В случае, если у гражданина нет возможности прибыть в ТЦК в определенное время, он имеет ограниченное время, чтобы предупредить об этом.

"В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее чем в течение 3 дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней", — отметили в Черниговском ТЦК и СП.

Для переноса визита в ТЦК существуют несколько причин, которые считаются уважительными. Среди них:

болезнь гражданина;

гражданина; военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили человека возможности посетить ТЦК вовремя ;

и их последствия или другие обстоятельства, которые ; смерть близких родственников – родителей, детей, мужа или жены, родных братьев, сестер, дедушек, бабушек, а также родственников мужа или жены.

Все эти обстоятельства необходимо подтвердить документально – справками от государственных, коммунальных или медицинских учреждений.

