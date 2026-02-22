Как омолодить лаванду весной: кусты станут пышнее

Лаванда – одно из самых эффектных растений в саду, которое радует глаз насыщенным фиолетовым цветением и нежным ароматом. Однако с годами кусты могут терять форму, оголяться внутри и цвести слабее.

Обрезка омолаживает растение, стимулирует образование новых побегов и помогает сохранить декоративность. Опытные садоводы отмечают: сделать все правильно, летом лаванда отблагодарит густым и обильным цветением.

Когда обрезать лаванду

Весеннюю обрезку проводят на рубеже марта и апреля, когда минует риск сильных морозов, но активный рост еще не начался. Именно в этот период растение легче переносит вмешательство и быстро восстанавливается.

Обычно лаванду подрезают дважды в год – весной и после первого цветения летом. Осеннюю обрезку выполняют только при необходимости, если весной процедуру пропустили. Регулярность очень важна: систематическая подрезка предотвращает одревеснение побегов и продлевает жизнь куста.

Весенняя обрезка

Главная задача весенней подрезки – сохранить правильную форму куста и избежать так называемых "лысых гнезд", когда в центре растения образуются пустые участки без побегов.

Во время обрезки во время обрезки:

укорачивайте побеги примерно на треть длины;

на каждом стебле оставляйте немного молодого зеленого прироста;

не срезайте ниже одревесневшей части без листьев – такие побеги уже не отрастут.

Перед процедурой убедитесь, что на кусте появились новые зеленые побеги. Если растение еще "спит", лучше подождать несколько дней.

Обрезать лаванду следует в сухую и солнечную погоду. Высокая влажность повышает риск грибковых инфекций. Инструменты обязательно должны быть чистыми и продезинфицированными.

Омолаживающая обрезка для старых кустов

Каждые 4–5 лет старые кусты нуждаются в более глубоком омоложении. В таком случае побеги сокращают сильнее – примерно до трети их длины, а часть одревесневших ветвей удаляют.

После такой процедуры первое цветение может быть немного скромнее, зато в последующие сезоны лаванда станет гуще и здоровее.

Ежегодная формовочная обрезка предполагает придание кусту формы полусферы. Это обеспечивает равномерный доступ света к середине растения и уменьшает риск загнивания побегов.

Почему стоит обрезать лаванду регулярно

Систематический уход дает только преимущества:

куст сохраняет компактную и аккуратную форму;

растение формирует больше цветоносов;

уменьшается риск оголения стеблей;

лаванда дольше остается декоративной.

