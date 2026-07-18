Как охладить дом в сильную жару: испанский метод

Во время летних жары многие люди ищут способы сделать жилье более комфортным без кондиционера. В Испании, где температура часто достигает 35 градусов, а в некоторых регионах превышает 45 градусов, уже много лет используют простой и бесплатный метод.

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Чтобы в сильную жару дом дольше оставался прохладным, испанцы проветривают его рано утром, а примерно до 11:00 закрывают окна и полностью затемняют комнаты. Суть заключается в том, чтобы сохранить в доме утреннюю прохладу и не допустить внутрь горячий дневной воздух и солнечные лучи.

Как работает метод полного затемнения

Испанцы начинают день с тщательного проветривания дома. Обычно между восьми и девятью часами утра или сразу после пробуждения они открывают все окна, пока на улице ещё относительно прохладно.

Когда температура начинает повышаться, но не позднее 11:00, окна закрывают, наружные жалюзи опускают и оставляют комнаты затемненными в течение дня.

Благодаря этому солнечные лучи и горячий воздух не попадают внутрь, а прохлада, накопленная утром, сохраняется дольше.

Вечером или ночью окна открывают снова, но только после того, как температура на улице станет ниже, чем в помещении.

Чем заменить наружные жалюзи

В Испании часто используют наружные ролеты, которые почти полностью перекрывают доступ солнечного света. Подобного эффекта можно добиться с помощью плотных затемняющих штор, жалюзи или рулонных штор.

Испанский климат относится к самым жарким в Европе. Летом температура там регулярно держится в пределах 28–35 градусов, а в центральных и южных регионах может достигать 45 градусов.

В то же время, согласно данным опроса, приведённого в материале, кондиционеры есть лишь в 41 % испанских домохозяйств. Поэтому многие люди до сих пор пользуются традиционными методами, которые помогают снизить нагрев жилья.

Что ещё поможет в сильную жару

Дополнительно можно поставить перед вентилятором холодный аккумулятор или охлажденную упаковку, чтобы устройство разгоняло немного более прохладный воздух.

Еще один способ – повесить перед открытым окном влажную простыню. Влага будет испаряться и может немного снизить температуру воздуха, поступающего в комнату.

Такие методы не заменяют кондиционер, однако в сочетании с затемнением и правильным проветриванием могут сделать пребывание дома более комфортным. Главное правило заключается в том, что проветривать помещение нужно только тогда, когда на улице прохладнее, чем внутри.

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