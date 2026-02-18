Как оформить отсрочку от мобилизации украинцам, освобожденным из плена: детальное объяснение

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации украинским гражданам, вернувшимся из плена, достаточно один раз обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). В дальнейшем продление документа будет происходить автоматически каждые 90 дней при условии корректно внесенных данных.

Видео дня

Подробнее о правилах получения такого документа рассказали в Министерстве обороны Украины. В ведомстве напомнили, что с 1 ноября 2025 года процедуру оформления отсрочки от мобилизации упростили. По новым правилам значительная часть отсрочек продлевается автоматически.

Право на автоматическое продление имеют лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также военнослужащие, освобожденные из плена.

Автопродление осуществляется при условии, что в учетных данных правильно указан срок действия отсрочки. Если при оформлении определена конкретная дата завершения, после ее наступления отсрочка прекращается и автоматическое продление не применяется.

Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении "Резерв+" это отображается как "до завершения мобилизации"), при очередном продлении отсрочка обновляется еще на 90 дней. Механизм работает в соответствии с указанными данными, поэтому стоит уточнить некорректные данные в ЦНАПе.

Если же отсрочка должна была быть продлена автоматически, но этого не произошло, это может свидетельствовать о неактуальности данных. В таких случаях следует обновить информацию или подать соответствующие документы в любой ЦПАУ независимо от места регистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, право на отсрочку от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при условии фактического содержания трех и более детей. В случае расторжения брака и наличия у биологического отца задолженности по уплате алиментов более трех месяцев его могут мобилизовать в армию.

Также напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, отслуживших контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!