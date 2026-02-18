'Не надо спекулировать. У нас тоже погибло': у Путина отметились мерзким высказыванием о 'шлеме памяти' Гераскевича

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметился мерзким высказыванием об украинском скелетонисте Владиславе Гераскевиче, который выходил на тренировки Олимпиады-2026 в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников. Представитель страны-агрессорки цинично назвал жертв логичным результатом войны.

Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также пожаловался на то, что за время полномасштабной вторжения погибли или были ранены 250 спортсменов из РФ, забыв при этом, кто развязал преступную войну.

"По поводу погибших спортсменов, о которых украинцы говорят. Мы ведь тоже посчитали. Эти данные есть, я готов их озвучить. У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну, что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло? А сколько спортсменов погибло в Иране? В Израиле? В Палестине? Идут конфликты, люди гибнут. Не надо на этом спекулировать", – сказал Дегтярев.

Ранее российские пропагандисты обвинили Гераскевича в провокации, которую тот якобы согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, Владиславу запретили выходить на трассу ОИ в "шлеме памяти" и дисквалифицировали на турнире.

ак сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек уличил МОК в трусости перед Россией из-за ситуации с Владиславом Гераскевичем на Олимпиаде-2026.

