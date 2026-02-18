Раскрыты огромные зарплаты глав госбанков: сколько заплатили в "Привате" и "Ощаде"

Председатели правлений крупнейших государственных банков Украины получают зарплаты от 1,2 млн до 2 млн грн в месяц. Самую большую получает Микаэль Бьоркнерт – председатель правления ПриватБанка. Его годовая зарплата за прошлый год составила 24,2 млн грн до налогообложения.

Об этом говорится в отчете Привата, который есть в распоряжении OBOZ.UA. Кроме зарплаты Бьоркнерт получил другие выплаты в денежной и неденежной форме. Они составили 410 тыс. грн и 9,5 млн грн за год соответственно. Всего за год Микаэль Бьоркнерт уплатил налогов на 7,8 млн грн.

Подобную отчетность публикуют и другие государственные банки Украины. Поэтому исполняющий обязанности председателя правления Украгазбанка Родион Морозов в 2025-м имел месячный оклад примерно 1,5 млн грн до налогообложения. Всего за год ему начислили почти 18,2 млн грн. Также Морозов получил почти 600 тыс. грн материальной помощи от профсоюза работников "Укргазбанка" в 2025 году. Он уплатил налогов и взносов на 8 млн грн.

Предыдущий председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в 2025 году в среднем получал почти 1,3 млн грн зарплаты в месяц. Заработная плата Наумова за 2025 год до налогообложения составила 15,4 млн грн. Также за 2025-й он получил премии в размере 4,2 млн грн до налогообложения и компенсации на 184 тыс. грн. Наумов заплатил налогов на 4,7 млн грн.

Также из данных "Привата" и "Укргаза" стало известно, какие зарплаты получили члены и главы наблюдательных советов банков. Поэтому председатель наблюдательного совета "ПриватБанка" Нильс Мелнгайлис в 2025-м получал более 1 млн грн в месяц до налогообложения. В свою очередь Пашич Санела, председатель наблюдательного совета Укргазбанка, получала примерно 475 тыс. грн в месяц до налогообложения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какую зарплату получили главы госбанков в ноябре. Больше всего заработал председатель правления ПриватБанка – 2 млн 187 тыс. 729 грн. Значительно меньше заработал Алексей Ступак, председатель правления Сенс Банка. В ноябре 2025-го он заработал 902 тыс. 626 грн.

