Неприметный дом с 'идеальной атмосферой': что известно о первой квартире Кристины Соловий в Киеве

Певица Кристина Соловий призналась, что приобрела жилье в Киеве. Артистка подтвердила, что постоянно живет в столице с 2016 года, а недавно стала обладательницей "атмосферной" квартиры.

И хотя артистка во время короткого интервью ТСН отказалась рассказывать о жилье, ограничившись утверждением "это личная жизнь", OBOZ.UA узнали из собственных источников детали о ее недвижимости.

Жилье расположено на Правом берегу Киева. Квартиру площадью 72,4 квадратного метра певица приобрела чуть больше года назад – 16 декабря 2024 года. Неприметная девятиэтажка, в которой теперь дом артистки, была построена в 2011 году.

Лично о покупке Кристина Соловий предпочла не рассказывать, отметив лишь, что нашла в квартире идеальную атмосферу для своего творчества.

"Какой район, сколько комнат – не хочу ничего рассказывать. Это все касается моей личной жизни. Сейчас в этой квартире я нашла идеальную атмосферу для своего творчества", – объяснила она.

Также певица добавила, что квартира стала местом встреч с друзьями и героями ее будущего альбома.

"Там у меня происходит много встреч с друзьями и с известными уже героями моего альбома. Я счастлива", – отметила исполнительница.

