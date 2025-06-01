Как обжаловать решение ВВК: подробная инструкция

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные, которые получают повестки, должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). В случае несогласия с ее заключением, предусмотрена возможность обжалования – как в досудебном, так и судебном порядке.

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Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Также подача иска не останавливает действие заключения ВВК, поэтому важно не затягивать с процессом.

Досудебное обжалование решения ВВК

Первым этапом является подача письменного заявления в комиссию высшего уровня. Обжалование возможно в соответствии с подчинением:

постановления ВВК районного или городского ТЦК и СП обжалуются в областную ВВК или ВВК г. Киева.

постановления областных ВВК (включая Киевскую городскую) - в штатные ВВК, в частности Центральную ВВК или ВВК региона.

постановления региональных ВВК - в Центральную ВВК или сразу в суд.

постановления Центральной ВВК обжалуются только через суд.

По результатам рассмотрения высшая ВВК может оставить жалобу без удовлетворения, или назначить повторный, или контрольный медицинский осмотр для окончательного определения годности к военной службе.

Необходимые документы для досудебного обжалования:

заявление с четкими аргументами несогласия (например, игнорирование болезни, неправильный диагноз);

все документы, выданные ВЛК;

дополнительные медицинские документы, подтверждающие вашу позицию (справки, заключения врачей и т.д.).

Судебный порядок обжалования решения ВВК

Обжаловать заключение ВВК можно также в суде. ВВК считаются органами военного управления, которые осуществляют властные функции, поэтому споры с ними рассматриваются в административном судопроизводстве.

Сроки для подачи иска:

3 месяца – если уже подавали жалобу в высшую инстанцию ВВК. Отсчет начинается с момента получения ответа.

6 месяцев – если не обращались в досудебном порядке. Отсчет начинается с даты, когда стало известно о нарушении прав (то есть с даты заключения ВВК).

Исковое заявление должно содержать:

название административного суда, в который подается заявление;

полное наименование сторон и их адреса;

содержание оспариваемого заключения (постановления ВВК);

описание обстоятельств, на которых основываются требования;

четкая формулировка требований истца и их обоснование;

перечень документов, прилагаемых к заявлению.

К заявлению нужно приложить:

копию оспариваемого заключения ВВК;

другие документы, подтверждающие вашу позицию (медицинские справки, экспертные заключения и т.д.).

Важно: подача иска не останавливает действие заключения ВВК, поэтому советуют не затягивать с процессом обращения в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине военнообязанные граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными, обязательно должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Согласно действующему законодательству, крайний срок прохождения комиссии - 5 июня 2025 года включительно.

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