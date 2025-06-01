Как обжаловать решение ВВК: подробная инструкция
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные, которые получают повестки, должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). В случае несогласия с ее заключением, предусмотрена возможность обжалования – как в досудебном, так и судебном порядке.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Также подача иска не останавливает действие заключения ВВК, поэтому важно не затягивать с процессом.
Досудебное обжалование решения ВВК
Первым этапом является подача письменного заявления в комиссию высшего уровня. Обжалование возможно в соответствии с подчинением:
- постановления ВВК районного или городского ТЦК и СП обжалуются в областную ВВК или ВВК г. Киева.
- постановления областных ВВК (включая Киевскую городскую) - в штатные ВВК, в частности Центральную ВВК или ВВК региона.
- постановления региональных ВВК - в Центральную ВВК или сразу в суд.
- постановления Центральной ВВК обжалуются только через суд.
По результатам рассмотрения высшая ВВК может оставить жалобу без удовлетворения, или назначить повторный, или контрольный медицинский осмотр для окончательного определения годности к военной службе.
Необходимые документы для досудебного обжалования:
- заявление с четкими аргументами несогласия (например, игнорирование болезни, неправильный диагноз);
- все документы, выданные ВЛК;
- дополнительные медицинские документы, подтверждающие вашу позицию (справки, заключения врачей и т.д.).
Судебный порядок обжалования решения ВВК
Обжаловать заключение ВВК можно также в суде. ВВК считаются органами военного управления, которые осуществляют властные функции, поэтому споры с ними рассматриваются в административном судопроизводстве.
Сроки для подачи иска:
- 3 месяца – если уже подавали жалобу в высшую инстанцию ВВК. Отсчет начинается с момента получения ответа.
- 6 месяцев – если не обращались в досудебном порядке. Отсчет начинается с даты, когда стало известно о нарушении прав (то есть с даты заключения ВВК).
Исковое заявление должно содержать:
- название административного суда, в который подается заявление;
- полное наименование сторон и их адреса;
- содержание оспариваемого заключения (постановления ВВК);
- описание обстоятельств, на которых основываются требования;
- четкая формулировка требований истца и их обоснование;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению.
К заявлению нужно приложить:
- копию оспариваемого заключения ВВК;
- другие документы, подтверждающие вашу позицию (медицинские справки, экспертные заключения и т.д.).
Важно: подача иска не останавливает действие заключения ВВК, поэтому советуют не затягивать с процессом обращения в суд.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине военнообязанные граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными, обязательно должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Согласно действующему законодательству, крайний срок прохождения комиссии - 5 июня 2025 года включительно.
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