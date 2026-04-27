Как изгнать слизней с клумб без химии: очень простой способ избавиться от вредителей

С приходом теплой погоды растения и клумбы могут быстро попасть под прицел слизней, которые наносят значительный ущерб. Это может проявляться в виде потрепанных листьев с различными дырками, изъеденной рассады или листьев, испорченных слизистыми следами, которые могут уничтожить новые побеги за одну ночь.

Видео дня

Эксперт по садоводству поделился своими лучшими советами по борьбе со слизнями – и дело не в использовании яичной скорлупы или коры. В недавнем видео, опубликованном в TikTok, садовник с 25-летним опытом Саймон рекомендовал использовать для этого овечью шерсть.

Слизни не любят передвигаться по неудобному, сухому, волокнистому материалу – поместите овечью шерсть вокруг растений в горшках, посоветовал он.

Овечья шерсть также прекрасно подходит для мульчи – она удерживает влагу и подавляет сорняки. Также размещайте шерсть вдоль рядов овощей.

Садовник подсказал, что шерсть можно купить у фермеров или даже в интернете. В комментариях пользователи поддержали его метод, и отметили, что он действительно действенный.

Этот лайфхак не избавит вас от слизней на все 100 процентов, но отпугнет большинство из них, и спасет ваши растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как спасти свои растения от слизней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.