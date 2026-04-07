Как спасти свои растения от слизней: одно натуральное средство

Хотя слизни активны большую часть года, они представляют особую проблему весной, когда есть много молодых растений, которых они могут поесть.

Садовник Саймон Акеройд объяснил, что вам нужен только один натуральный и бесплатный способ, чтобы предотвратить поедание слизнями и улитками ваших садовых растений и рассады, пишет Express.

Хотя полностью избавиться от них почти невозможно, существуют способы уменьшить количество слизней в вашем саду. Чтобы помочь, эксперт поделился простым трюком.

Для этого вам понадобятся колючие кусты. Вы можете использовать ветви из роз или ежевики, чтобы создать спрважний "колючий провод", который спасет ваши растения от слизней.

Найдя несколько колючих веточек, поломайте их на более мелкие кусочки, чтобы они лучше прилегали к растениям, и хорошенько обставьте их этим забором.

Слизни точно не захотят ползать там, где есть колючие ветки.

Специалист сравнил это с колючей проволокой, "только для слизней и улиток". "Честно говоря, это не полностью остановит вред, нанесенный слизнями, поскольку некоторые уже находятся в компосте или почве, тогда как другие полностью непроницаемы для любых барьеров. Но, надеемся, это уменьшит вред", – сказал он.

