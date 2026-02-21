Как избавиться от сорняков на газоне: есть простой способ

До весны осталось всего несколько недель, и с первым теплом вокруг зазеленеют газоны. Впрочем, вместе с молодой травой из земли начнут прорастать и сорняки. Если не начать с ними борьбу вовремя, нежелательные растения могут сильно испортить вам зеленое покрытие.

Некоторые выйдут на борьбу с сорняками и проведут первые теплые выходные сезона, вырывая их из газона вручную. Кто-то будет искать простых решений – их стоит предупредить, что популярные народные средства, например уксус, соль или кипяток, могут легко повредить и газонной траве. А вот какое средство поможет справиться с проблемой без негативных последствий, разбиралось издание Express.

Профессиональные садоводы утверждают: заблокировать рост сорняков можно еще до того, как они появятся на поверхности. И для этого не понадобятся агрессивные химические вещества. Просто купите пачку кукурузной муки. Клейковина в ее составе эффективно останавливает прорастание семян сорняков на газонах, а также на огородах и в цветниках.

Кроме основной функции, это средство работает как удобрение длительного действия благодаря высокому содержанию азота. Достаточно просто внести его в почву согласно инструкции, чтобы получить длительный эффект защиты от сорняков.

Кукурузная мука – это фактически высушенная и измельченная кукуруза, которая содержит белки, способные проникать в семена сорняков и подавлять развитие их корневой системы. Так развитие нежелательных видов останавливается еще на старте. При этом важно понимать, что средство действует лишь на семена, которые пытаются прорасти, и не влияет на уже взрослые сорняки. Именно поэтому оно безопасно для газонов и других уже сформированных садовых растений.

Кроме профилактики, кукурузная мука во время разложения обогащает землю полезными питательными веществами. Весной азот способствует укреплению стеблей, росту крупных листьев и формированию густой травы. Это помогает садовым культурам успешнее конкурировать с сорняками, не оставляя последним шансов на повторное прорастание. Еще одно существенное преимущество – нетоксичность. Поскольку средство состоит исключительно из кукурузы, можно не волноваться за безопасность домашних животных или птиц, которые залетают в ваш сад.

Как правильно использовать кукурузную муку весной

Для того, чтобы правильно воспользоваться кукурузной мукой, важно правильно выбрать время. Применять продукт нужно именно тогда, когда семена сорняков готовятся к прорастанию – обычно это период с конца февраля до начала марта. Если почва слишком холодная или сорняки уже пробились сквозь землю, кукурузная мука не даст никакого результата.

Лучше всего мука работает, когда верхний слой почвы прогревается примерно до 10 °C. Чтобы не упустить идеальный момент, воспользуйтесь садовым термометром.

Также средство следует вносить в сухой солнечный день – это поможет порошку лучше сцепиться с почвой. Если сделать это во время дождя, удобрение просто вымоется. Стоит также учесть, что кукурузная мука блокирует прорастание любых семян без исключения. Поэтому не используйте ее на недавно засеянных газонах или в цветниках, где вы только что посадили семена цветов.

При правильном использовании кукурузная мука может стать одним из самых действенных способов поддерживать сад в чистоте в течение всей весны. Это позволит вам наслаждаться отдыхом вместо того, чтобы тратить выходные на изнурительную борьбу с нежелательной растительностью.

