Будут цвести весь сезон: как и когда надо обрезать розы

Розы станут настоящим украшением сада, если вы обеспечите им правильный уход. И одной из важнейших процедур, безусловно, является весенняя обрезка, которая стимулирует растение выпускать новые побеги, в том числе цветоносные.

Но опытные садоводы советуют обрезать розы по проверенной годами системе. Это позволит омолодить растение, улучшить его состояние и защитить от развития болезней. Издание Interia Kobieta рассказало, когда стоит браться за секатор и как сделать все без ошибок.

Когда лучшее время для обрезки роз

Интенсивную обрезку роз проводят ранней весной – еще до начала вегетации. Кусты в это время находятся в состоянии покоя, благодаря чему лучше переносят укорачивание побегов. Также в этот период лучше заживают раны на ветвях. Это еще и подходящий момент, чтобы оценить последствия зимы и удалить подмерзшие, поврежденные или больные ветви.

Первые работы можно планировать на конец марта, однако самым благоприятным сроком считается середина апреля. Важно, чтобы ночные температуры не опускались ниже -2°C. В более холодных регионах с обрезкой стоит подождать даже до начала мая. Хорошим сигналом к началу работ являются слегка набухшие почки – если молодые приросты еще не появились, это знак, что можно безопасно приступать к делу.

Также стоит провести несколько профилактических обрезок в течение теплого сезона:

летом – удаляют увядшие цветы;

ранней осенью – проводят санитарное удаление побегов, чтоб ограничить развитие болезней.

Как правильно обрезать розы

Выберите для процедуры сухой, умеренно теплый день. Побеги укорачивайте острым секатором, слегка наискосок, примерно на 0,5-1 см над здоровой почкой, направленной наружу куста. Благодаря этому вода не будет задерживаться на срезе, а растение быстрее восстановится.

Конкретный способ проведения обрезки зависит от разновидности роз:

чайно-гибридные розы укорачивают сильно, до 20-30 см, а слабые побеги даже ниже, оставляя 4-6 самых крепких ветвей;

укорачивают сильно, до 20-30 см, а слабые побеги даже ниже, оставляя 4-6 самых крепких ветвей; многоцветковые (рабатковые) розы нуждаются в более деликатной процедуре, обычно их обрезают на высоте 30-60 см;

нуждаются в более деликатной процедуре, обычно их обрезают на высоте 30-60 см; миниатюрные розы подрезают низко, на 10-15 см над землей, чтобы они хорошо разветвлялись;

подрезают низко, на 10-15 см над землей, чтобы они хорошо разветвлялись; вьющиеся розы обрезают так, чтобы оставить главные побеги, а боковые укоротить до 30-40 см и распределить их по опорам.

Такой индивидуальный подход позволяет каждой группе растений сохранять красивую форму и обильно цвести в течение всего лета.

Самые распространенные ошибки, которых лучше избегать

Хотя подрезка роз не является сложным делом, легко допустить несколько базовых ошибок. Одна из них – выбор неподходящей погоды: обрезка во время дождя способствует грибковым заболеваниям, а на полном солнце – чрезмерно истощает растения. Лучшим временем будет сухая, спокойная пора дня, например, бездождевое утро.

Многие садоводы забывают и о гигиене работы. Тупые или грязные инструменты расплющивают побеги и могут переносить патогены с куста на куст. Поэтому секатор перед процедурой нужно наточить и продезинфицировать. После завершения работ уберите с клумбы все остатки растений – в них могли зимовать вредители. Ошибкой также является слишком низкое или хаотичное укорачивание побегов летом – отцветшие цветки срезайте прямо над здоровой почкой, чтобы не ослаблять растение.

Регулярная и продуманная обрезка – это простой способ заставить розы отблагодарить густой кроной и каскадом цветов. Несколько часов работы весной способны полностью изменить вид сада в грядущем сезоне.

