Как избавиться от нежелательных грибов в саду: есть простой способ

Грибы часто появляются в саду во влажную погоду, особенно после дождей и похолодания. Хотя часть таких грибов может быть безвредной для природного баланса, их активное распространение на газоне или в почве не всем нравится, а некоторые виды могут быть опасными для домашних животных или вредными для других растений.

Поэтому садоводы ищут простой и недорогой способ избавиться от грибов. Оказывается, для этого не нужны дорогие химические средства, информирует издание Express.

Во влажных условиях грибы особенно активно растут на газонах, в почве и на приподнятых грядках. Именно избыток влаги создает среду, в которой грибок легко распространяется и быстро занимает новые участки.

Чтобы убрать нежелательные грибы, сначала советуют собрать крупные экземпляры вручную. После этого можно использовать обычную метлу, чтобы убрать более мелкие скопления грибов с поверхности.

Но самой уборки недостаточно, если не изменить условия, в которых грибам комфортно размножаться. Далее нужно сделать газон или участок чище, суше и более проветриваемым.

Для этого советуют регулярно убирать сухие остатки, веточки, опавшие листья и другой органический слой, который задерживает влагу. Также важно скашивать траву, ведь короткий газон высыхает быстрее, чем длинный.

Отдельно стоит обратить внимание на скарификацию или тщательное вычесывание газона. Это помогает убрать слой отмершей травы и мха, который накапливается на поверхности и создает благоприятную среду для грибов.

Чтобы уменьшить риск повторного появления грибка в почве, советуют также посыпать поверхность тонким слоем мелкого гравия вокруг растений. Считается, что это мешает грибам закрепляться и разрастаться.

Еще один вариант, который упоминают как естественный способ борьбы, – корица. Ее рассыпают по поверхности почвы, поскольку она считается натуральным фунгицидом. Даже если этот метод не даст сильного эффекта, по крайней мере почва будет иметь приятный запах.

В то же время полностью гарантировать, что грибы больше не появятся, сложно, ведь избавиться от спор почти невозможно.

Поэтому садоводам советуют регулярно проверять состояние земли и не переувлажнять ее. А еще – убирать грибы до того, как они успеют вырасти настолько, чтобы начать активно рассеивать споры.

