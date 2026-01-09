Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: эффективные средства

Неприятный запах в холодильнике – одна из самых распространенных проблем на кухне. Он не просто мешает вашему комфорту, но и влияет на какие-то продукты.

Чтобы избавиться от этой неприятности, не всегда стоит использовать дорогие магазинные средства. В большинстве случаев эффективным будет применение более бюджетных методов, пишет OBOZ.UA.

Как убрать неприятный запах в холодильнике

Чтобы убрать запах из холодильника, сначала тщательно вымойте его раствором уксуса или лимонной кислоты, а затем используйте натуральные поглотители запаха, такие как пищевая сода, активированный уголь, кофе или даже цитрусовые корки, чтобы нейтрализовать остатки аромата. Важно также прочистить резиновые уплотнители и обеспечить вентиляцию, оставив дверцу открытой.

Самые эффективные средства:

Уксусный раствор: смешайте воду и уксус в пропорции 1:1, протрите внутренние поверхности губкой, оставьте на 15 минут, затем смойте водой.

Раствор лимонной кислоты: растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты в 500 мл теплой воды и промойте холодильник этим раствором.

Сода: сделайте пасту из соды и воды, нанесите на стенки, оставьте на 30 минут, затем смойте.

Нашатырный спирт (для сильных запахов): осторожно протрите стенки раствором 1 ст. л. нашатыря на литр воды, работайте в перчатках и маске, хорошо проветрите.

Поглощение запаха

Для того, чтобы предотвратить в будущем появление неприятных запахов, можно воспользоваться одним из этих средств:

Пищевая сода: насыпьте в открытую емкость и поставьте на полку.

насыпьте в открытую емкость и поставьте на полку. Активированный уголь: измельчите и разложите в открытой емкости.

измельчите и разложите в открытой емкости. Свежие цитрусовые: разрезанный лимон или апельсин, или же корки цитрусовых, оставленные на блюдце.

разрезанный лимон или апельсин, или же корки цитрусовых, оставленные на блюдце. Кофе: чашка свежемолотого кофе хорошо поглощает запахи.

чашка свежемолотого кофе хорошо поглощает запахи. Рис:открытая миска с рисом также поможет.

После мытья холодильника обязательно вытирайте все насухо чистым полотенцем.

Для устранения запаха плесени особое внимание уделите резиновым уплотнителям. Для профилактики можно использовать готовые поглотители запахов с силикагелем или минеральными солями, которые продаются в магазинах.

