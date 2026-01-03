Чем мыть холодильник, чтобы он оставался чистым и приятно пахнул

Эскперты советуют использовать средство для мытья посуды, чтобы их холодильник выглядел чистым, пахнул чистотой и был безопасным для использования.

Вместо того, чтобы тратиться на дорогое или насыщенное химикатами чистящее средство, просто возьмите бутылку жидкости для мытья посуды, советуют специалисты по уборке Housekeep, пишет Express.

По их словам, это обычное средство может удалить пятна, устранить нежелательные запахи и уничтожить микробы в вашем холодильнике, вернув ему блестящий, чистый и, в конце концов, безопасный вид для хранения продуктов.

Все, что вам нужно сделать, это наполнить миску водой, а затем дважды распылить туда средство для мытья посуды. Выньте все продукты и все полки из холодильника, а также ящики, и оставьте их отмокать в миске.

Затем используйте мягкий раствор моющего средства, смешанного с водой, для очистки внутренней части холодильника.

Окуните микрофибровую салфетку в раствор и отожмите ее, чтобы у вас осталась влажная, но не пропитанная водой ткань. Если у вас есть пульверизатор, распылите раствор непосредственно на поверхности и используйте слегка влажную ткань. Начиная с заднего угла холодильника, протирайте слева направо и сверху вниз, убедившись, что вы достигли всех углов.

Запланируйте уборку холодильника непосредственно перед еженедельными покупками, чтобы в нем заканчивались запасы. Это ускорит этапы опорожнения и повторного наполнения, а также гарантирует, что во время уборки там не будет много свежих продуктов комнатной температуры.

