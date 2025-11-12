Как избавиться от конденсата на окнах: простой способ

Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух охлаждается, в результате чего водяной пар в воздухе превращается в жидкие капли воды. Обычно это происходит, когда теплый воздух контактирует с холодной поверхностью, такой как окно, стена или даже зеркало в ванной комнате. Именно поэтому вы замечаете это зимой, ведь, возможно, вы включили отопление, поэтому внутри тепло, но снаружи прохладнее.

Видео дня

Для того, чтобы он не собирался на окнах, ежедневно надо выполнять одно задание. Об этом рассказала блогер, известная в соцсетях как Эми Линч.

В своем новом видео в TikTok женщина отметила, что благодаря оконному пылесосу ей больше не нужно беспокоиться о конденсате на окнах. Благодаря этому прибору она убирает его каждое утро.

Она также "открывает окна каждый день", даже когда на улице может быть очень холодно, а также использует осушитель воздуха, который "изменил все" для нее.

Таким образом, весь конденсат "исчезает из всех комнат", и это означает, что она не паникует по этому поводу.

Эми назвала это "очень обычной проблемой для обычных домов, и нечего стесняться".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда надо открыть окна на проветривание.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.