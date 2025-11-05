Чтобы не было плесени и конденсата: названо точное время, когда надо открыть окна на проветривание

Слабое отопление в зимний период является главной причиной появления в наших домах плесени. Когда батареи недостаточно горячие, они не справляются с осушением воздуха и споры грибов начинают интенсивно размножаться. Решить проблему может помочь проветривание.

Видео дня

Эксперты советуют во влажные периоды как можно чаще открывать окна. Это помогает освежить атмосферу в помещении, уберегает от образования конденсата и защищает от плесени. А издание Express рассказало, проветривание в какое время суток принесет наибольшую пользу.

По данным окружного совета Южного Оксфордшира, есть критически важные периоды времени, когда следует открывать окна, чтобы предотвратить образование конденсата. Важно их не пропускать, даже если за окном очень холодно. В таком случае сведите проветривание до 5-15 минут, но не упускайте подходящий момент.

Точное время, когда наступает нужный период, зависит от вашего личного графика и образа жизни. Но проветривание нужно проводить во время приготовления пищи и после того, как вы приняли ванну или душ.

Дело в том, что горячий пар от кастрюли или в санузле только усугубляет проблему. Именно поэтому от этого пара нужно избавляться. Какую-то часть может удалить вытяжка – кухонная или та, что расположена в ванной комнате. Но приток свежего воздуха с улицы поможет существенно повысить их эффективность.

Поэтому, когда вы готовите есть или после водных процедур, оденьтесь теплее, но откройте окна на несколько минут. Это поможет удалить из атмосферы помещения избыток водяного пара и осушить воздух.

И не забывайте о нескольких полезных лайфхаках. Когда готовите, накрывайте кастрюли и сковородки крышками, чтобы уменьшить испарение. А когда собираетесь принять ванну, сначала наберите в нее немного холодной воды, а потом добавляйте горячую. Это тоже сократит количество пара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как зимой ускорить сушку одежды после стирки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.