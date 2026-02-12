Как и чем до блеска отчистить жир и нагар в духовке без химии: делимся тремя эффективными средствами

Отмыть духовку до блеска без агрессивной химии вполне реально с помощью подручных средств. Это может быть например, сода, лимонная кислота.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем эффективно отмыть до блеска духовку, но без химии.

Метод "Паровая баня" (самый легкий)

Идеально подходит для размягчения жира, чтобы потом легко его стереть

Как сделать: налейте в глубокий противень или жаростойкую емкость 0,5 л воды, добавьте пакет лимонной кислоты или нарезанный лимон. Поставьте в духовку, разогретую до 150–200°C, на 30-40 минут. Пар растворит нагар, а когда духовка немного остынет, протрите стенки влажной тряпкой.

Паста из соды и уксуса (для сильных загрязнений)

Эта смесь работает как мощный домашний очиститель

Как сделать: смешайте 0,5 стакана соды с небольшим количеством воды до состояния густой каши. Нанесите пасту на стенки и стекло (избегайте нагревательных элементов). Оставьте на ночь (или хотя бы на 2-3 часа). Сбрызните соду уксусом из пульверизатора — реакция (пена) поможет окончательно отслоить грязь. Протрите все чистой тряпкой.

Очистка стекла дверцы

Чтобы стекло снова стало прозрачным просто нанесите пасту из соды и воды (250 г соды на 0,5 стакана воды) на стекло и оставьте на 15-30 минут. Удалите грязь губкой. Если стекло двойное и грязь внутри, многие модели позволяют снять внутреннюю панель по инструкции.

