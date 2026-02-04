Как и чем до блеска отмыть нагар и грязь на пригорелой сковороде: используйте метод "секрет из морозилки"

Наверное, у каждого бывал момент, когда отвлекся на минутку, а любимая сковородка уже покрылась слоем черного нагара. Эксперты по ведению домашнего хозяйства уверяют: не спешите покупать новую! Существуют простые и дешевые способы, которые вернут посуде блеск.

Редакция FoodOboz делится полезными и очень практичными советами, как и чем лучше всего отмыть нагар на пригорелых сковородах.

Метод "сода + уксус" – классика, которая работает

Самый популярный лайфхак: налейте в сковороду немного воды и стакан уксуса, доведите до кипения. После того как снимете с огня, добавьте 2 столовые ложки соды (появится пена — это нормально). Оставьте на 15–30 минут, и нагар отойдет сам собой.

Соль против жира

Если еда прилипла к стальной или чугунной сковороде, засыпьте дно толстым слоем соли и оставьте на час. Соль впитает жир и размягчит нагар, после чего его будет легко смыть губкой.

Лимонная кислота для стойких загрязнений

Для тех, кто не любит запах уксуса: растворите 1 ст. л. лимонной кислоты в литре воды и прокипятите смесь 15-20 минут. Этот метод идеально подходит для нержавеющей стали.

Секрет из морозилки: замороженное моющее средство

Необычный тренд из соцсетей: заморозьте гель для мытья посуды в формочках для льда. Положите такой кубик на пригоревший участок и залейте кипятком. Сочетание низкой температуры концентрата и кипятка эффективно разрушает структуру нагара.

Важное предостережение

Антипригарное покрытие (тефлон)

Не используйте абразивы или металлические щетки! Лучше воспользуйтесь пастой из соды и воды или прокипятите в сковороде яблочный уксус.

Чугун

После глубокой чистки обязательно "прокалите" сковороду с маслом, чтобы восстановить защитный слой.

