Как готовить клубнику к зиме: полезные советы

Клубника – многолетнее растение, которое не надо ежегодно снова высаживать на огороде. Однако ей нужно обеспечить правильный уход осенью, чтобы она хорошо перезимовала.

Некоторые советуют полностью срезать листья клубники перед зимовкой. Тогда как другие считают, что это не всегда целесообразно и здоровые листья можно оставить на холодный сезон. Как на самом деле будет правильно, разбирало издание agronews.ua.

Прежде всего важно учесть, что для клубничного куста зимой листья выполняют защитную функцию – прикрывают корни от морозов и помогают растению перезимовать. Весной клубника начинает восстанавливаться именно с корневой системы, которая лучше сохраняется как раз благодаря наличию листьев.

Еще одна важная функция листьев в осенне-зимний период – это накопление и сохранение питательных веществ. Весной, буквально через 8-10 дней после пробуждения клубничные кусты, которые имеют доступ к этим запасам, начинают активно расти. Именно поэтому специалисты все же советуют не удалять здоровые неповрежденные листочки с клубники.

А вот если летом растение поразили вредители или болезни, поврежденные листья придется все же удалить. Если их оставить, инфекции перезимуют и в первые же весенние дни начнут атаковать молодое, еще не до конца окрепшее после зимовки растение.

Также не стоит осенью стимулировать рост новых листьев на клубничных кустах. Так может произойти, если вы воспользуетесь для подкормки растения азотными удобрениями. Азот спровоцирует рост зеленой массы вместо закладки почек на следующий год. Кроме того, за короткое время до холодов клубника не успеет сформировать достаточно крепкие и плотные листья для зимней защиты.

Итак, чтобы подготовить клубнику к зиме, нужно осмотреть грядку. Все поврежденные листья при этом срезать, а целые и живые – оставить для защиты. И не подкармливать растение перед холодами азотом. В таком случае кустики удачно перезимуют и немножко раньше дадут урожай весной.

