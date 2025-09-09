Как сажать клубнику осенью: полезные советы

Многие дачники убеждены: сажать клубнику на своем огороде осенью – прекрасная идея. Растения весной сразу начнут развиваться и раньше дадут урожай.

Профессиональные агрономы в целом согласны с таким подходом, однако уверяют, что осенняя высадка клубники будет успешной, только если провести ее правильно, удачно выбрав время, место и сорт ягоды. OBOZ.UA разбирался, как не ошибиться с этими нюансами.

Время осенней высадки клубники

Как и в случае с любыми растениями, клубнику осенью важно высадить так, чтобы она хорошо укоренилась до наступления морозов. Если посадить поздно, растения не успеют окрепнуть и прижиться и рискуют погибнуть от холода.

Оптимальным временем для высадки клубники осенью является промежуток минимум за 4 недели до стабильных заморозков. Для северных областей Украины это период с конца августа до середины сентября, а для южных – от середины сентября до конца октября. Ориентируйтесь на среднесуточную температуру. Она должна держаться в пределах 15-20 градусов тепла. При таких условиях корневая система ягоды активно растет и укрепляется. Если на улице стало холоднее – высадку клубники лучше отложить до весны.

Преимущества осенней посадки клубники

Если посадить клубничную рассаду на своем огороде в весенний период, она не успеет укорениться и развиться достаточно, чтобы дать урожай в этом же году. Именно поэтому ягоду и высаживают осенью. Такие растения при условии правильной посадки дают урожай уже следующим летом.

Основными преимуществами осенней посадки клубники являются:

первый урожай уже в следующем сезоне;

сильная корневая система;

благоприятный климат для высадки;

много свободных грядок после летних культур;

широкий выбор сортов в питомниках осенью.

Впрочем, есть у этого метода и риски. Например, ранние заморозки могут повредить слабые саженцы. Однако, этого можно избежать, если посадить клубнику вовремя и позаботиться о ее укрытии, когда начнутся холода.

Как выбрать сорт клубники для осенней посадки для осенней посадки

Главный критерий, на который стоит ориентироваться, это морозостойкость сорта. Одни сорта хорошо выдерживают сильные морозы, другие же – слишком чувствительны к холодной погоде. Поэтому проверьте этот аспект еще до приобретения рассады. Новичкам советуют выбирать надежные сорта, например, "Альба" или "Альбион". Также следует учитывать урожайность и размер ягод, чтобы совместить выносливость с качеством плодов.

Как правильно сажать клубнику осенью

Для клубничной грядки выбирайте солнечный участок – в тени клубника растет плохо. Поэтому избегайте посадки под деревьями или возле высоких заборов.

Почва под ягоду должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной. Если на участке ранее выращивали томаты, картофель или перец, стоит обработать землю биофунгицидами, ведь эти растения страдают от одинаковых грибковых заболеваний, поэтому важно провести профилактику.

Что касается севооборота, то лучшими предшественниками для клубники являются люпин, горчица, горох, редис, лук.

являются люпин, горчица, горох, редис, лук. Не стоит высаживать ягоду там, где до этого росли малина, огурцы, пасленовые культуры.

там, где до этого росли малина, огурцы, пасленовые культуры. Хорошими соседями для растения станут петрушка, бархатцы.

для растения станут петрушка, бархатцы. Неудачным соседством является размещение клубники рядом с капустой, хреном и подсолнечником.

Схема осенней посадки клубники

Перед посадкой перекопайте почву на 30 см вглубь. После этого добавьте удобрение: примерно 2 ст. л. нитрофоски на 1 м². Высаживать ягоды можно тремя способами:

однорядный – между растениями 20–25 см, междурядья 90 см;

– между растениями 20–25 см, междурядья 90 см; двухрядный – расстояние между рядами 60–80 см, между кустами 20–40 см;

– расстояние между рядами 60–80 см, между кустами 20–40 см; трехрядный (подходит для больших участков) – междурядье 60–70 см.

