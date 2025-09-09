УкраїнськаУКР
Как сажать клубнику осенью: полезные советы

Многие дачники убеждены: сажать клубнику на своем огороде осенью – прекрасная идея. Растения весной сразу начнут развиваться и раньше дадут урожай.

Профессиональные агрономы в целом согласны с таким подходом, однако уверяют, что осенняя высадка клубники будет успешной, только если провести ее правильно, удачно выбрав время, место и сорт ягоды. OBOZ.UA разбирался, как не ошибиться с этими нюансами.

Время осенней высадки клубники

Как и в случае с любыми растениями, клубнику осенью важно высадить так, чтобы она хорошо укоренилась до наступления морозов. Если посадить поздно, растения не успеют окрепнуть и прижиться и рискуют погибнуть от холода.

Оптимальным временем для высадки клубники осенью является промежуток минимум за 4 недели до стабильных заморозков. Для северных областей Украины это период с конца августа до середины сентября, а для южных – от середины сентября до конца октября. Ориентируйтесь на среднесуточную температуру. Она должна держаться в пределах 15-20 градусов тепла. При таких условиях корневая система ягоды активно растет и укрепляется. Если на улице стало холоднее – высадку клубники лучше отложить до весны.

Преимущества осенней посадки клубники

Если посадить клубничную рассаду на своем огороде в весенний период, она не успеет укорениться и развиться достаточно, чтобы дать урожай в этом же году. Именно поэтому ягоду и высаживают осенью. Такие растения при условии правильной посадки дают урожай уже следующим летом.

Основными преимуществами осенней посадки клубники являются:

  • первый урожай уже в следующем сезоне;
  • сильная корневая система;
  • благоприятный климат для высадки;
  • много свободных грядок после летних культур;
  • широкий выбор сортов в питомниках осенью.

Впрочем, есть у этого метода и риски. Например, ранние заморозки могут повредить слабые саженцы. Однако, этого можно избежать, если посадить клубнику вовремя и позаботиться о ее укрытии, когда начнутся холода.

Как выбрать сорт клубники для осенней посадки для осенней посадки

Главный критерий, на который стоит ориентироваться, это морозостойкость сорта. Одни сорта хорошо выдерживают сильные морозы, другие же – слишком чувствительны к холодной погоде. Поэтому проверьте этот аспект еще до приобретения рассады. Новичкам советуют выбирать надежные сорта, например, "Альба" или "Альбион". Также следует учитывать урожайность и размер ягод, чтобы совместить выносливость с качеством плодов.

Как правильно сажать клубнику осенью

Для клубничной грядки выбирайте солнечный участок – в тени клубника растет плохо. Поэтому избегайте посадки под деревьями или возле высоких заборов.

Почва под ягоду должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной. Если на участке ранее выращивали томаты, картофель или перец, стоит обработать землю биофунгицидами, ведь эти растения страдают от одинаковых грибковых заболеваний, поэтому важно провести профилактику.

  • Что касается севооборота, то лучшими предшественниками для клубники являются люпин, горчица, горох, редис, лук.
  • Не стоит высаживать ягоду там, где до этого росли малина, огурцы, пасленовые культуры.
  • Хорошими соседями для растения станут петрушка, бархатцы.
  • Неудачным соседством является размещение клубники рядом с капустой, хреном и подсолнечником.

Схема осенней посадки клубники

Перед посадкой перекопайте почву на 30 см вглубь. После этого добавьте удобрение: примерно 2 ст. л. нитрофоски на 1 м². Высаживать ягоды можно тремя способами:

  • однорядный – между растениями 20–25 см, междурядья 90 см;
  • двухрядный – расстояние между рядами 60–80 см, между кустами 20–40 см;
  • трехрядный (подходит для больших участков) – междурядье 60–70 см.

