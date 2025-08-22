Как долго надо выгуливать собаку: кинологи разрешили спор

Ежедневные прогулки с собакой являются обязательными, поскольку важно, чтобы наши пушистые друзья получали достаточно физической активности, исследуя и наслаждаясь природой. Однако, часто владельцы собак задумываются над тем, как долго надо выгуливать их.

Эксперты одного из британских кинологических клубов присоединились к дискуссии, чтобы дать окончательный ответ на вопрос, как долго владельцы собак должны выгуливать своих четвероногих друзей, пишет Express.

"Каждая собака должна иметь хотя бы одну прогулку в день, часто две, учитывая, что при некоторых обстоятельствах, по рекомендации ветеринара, собаке следует дать отдохнуть", – сказали они.

По их словам, рекомендуется, чтобы собаки имели не менее 30 минут физической активности ежедневно. Также стоит помнить, что количество физических упражнений, необходимых вашей собаке, зависит от ее породы.

Кинологи также отметили, что для щенков и взрослых собак это будет разное время. Они объяснили, что щенкам нужно меньше "формальных" физических нагрузок, и поэтому длительные прогулки "могут их переутомить".

Количество физических нагрузок, которое может выдерживать ваша собака, зависит от породы и отдельной собаки. Однако, они все же дали эмпирическое правило, которое может помочь определить, сколько физических нагрузок нужно. Начинать нужно с 5 минут в день и понемногу увеличивать продолжительность тренировок.

С возрастом они смогут справляться с большим количеством физических нагрузок.

