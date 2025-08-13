Стоит ли пускать собаку на диван: отвечает кинолог

Кинолог рассказал, стоит ли позволять своему четверолапому другу ложиться на диван. Многие владельцы домашних животных любят обниматься на диване со своими собаками. Однако это может быть связано с некоторыми рисками, особенно когда ваша собака проходит дрессировку.

Видео дня

К счастью, кинолог Шеннон Вильясу из McCann Dogs дала ответ на распространенный вопрос и рассказала, что именно владельцы собак должны делать в такой ситуации, пишет Express.

"На самом деле, позволять ли собаке залезать на мебель, должно зависеть от ее текущего уровня понимания правил домашнего порядка и ваших личных желаний", – сказала она.

Не должно быть одинаковых правил для двух собак. Зато каждую собаку следует оценивать индивидуально, а правила применять исходя из потребностей этих отношений.

Шеннон разделила ситуацию на две категории: обычная, хорошо воспитанная собака и молодая собака на дрессировке. Она добавила: "Если у вас хорошо воспитанная собака без проблем с поведением, и вы довольны уровнем ее дрессировки, нет никакой причины не позволять ей сидеть на вашей мебели".

Ваше решение может основываться на том, волнует ли вас потенциальный беспорядок, который может остаться на вашем диване. Однако такие привилегии следует "немедленно отменить", если вы попросите собаку подвинуться, а она выразит любое нежелание в форме агрессии.

Тем, чьи собаки еще не являются "идеально послушными членами семьи", рекомендуется установить границы, которые помогут им обращаться к вам за информацией и советами.

Шеннон предлагает разрешить собаке быть на диване только по приглашению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что эксперт предостерег владельцев собак этим летом от "скрытого риска", который может подстерегать домашних животных, любящих плавать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.