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Геннадий Кривошея
Геннадий Кривошея
Член Антикоррупционного совета при Минобороны, Глава Общественного совета при КГГА

Блог | Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство

Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство

Чергова інформація про те, як чиновники окремих держпідприємств роками обкрадають державу.

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Більше місяця тому я повідомляв про нашу спільну з МОУ перевірку, за результатами якої встановлено незадовільну діяльність окремих ДП (непрозору оренду, занижені ставки, мільйонні борги і т.п.).

Тоді міністр Резніков Олексій досить категорично на це відреагував - була відсторонена начальниця управління, проводиться службове розслідування та створена робоча група в Антикорупційному департаменті Міноборони по перевірці роботи таких держпідприємств. Я, Олександр Геращенко та Віталій Масюк як члени Громадської антикорупційної ради при МОУ увійшли до цієї робочої групи.

Вчора, в рамках цієї перевірки ми завітали на чергове підприємство.

Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство
Как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство

І тут літня спека нам здалася прохолодою, в порівнянні з тим що ми побачили: тисячі квадратних метрів під неофіційною орендою (під виглядом зберігання); працівники налякані перевіркою, поховалися і позакривалися в "своїх" приміщеннях; гектари землі в занедбаному стані; керівник підприємства у відпустці, заступника на місці не має, на території десятки сторонніх автомобілів, працює цілий ряд незрозумілих компаній, дороге приватне обладнання і т.п.

Переконуюсь, що така ситуація на підприємстві відбувається вже роками, а можливо і десятиліттями. Ііііі…

Однозначно, буду піднімати питання щодо відсторонення керівника (який працює з 2017 року) на момент повної перевірки та детального вивчення всіх документів, щодо встановлення факту всіх порушень.

Вже зараз я розумію, що подібний стан справ існує на кожному другому підприємстві.

Що з цим робити?

Все дуже просто:

1. Ті підприємства, керівники яких зловживають своїм службовим становищем мають бути відсторонені та понести відповідальність. Там де немає керівників, або вони не працюють належним чином - потрібно призначити нових.

2. Міноборони повинно проаналізувати діяльність власних підприємств та визначитись з їх подальшою долею. Щось передати до Фонду Держмайна, якісь підприємства обʼєднати або взагалі ліквідувати.

3. І що дуже важливо - потрібно визначити підприємства, які вже сьогодні готові і можуть працювати та допомагати ЗСУ.

Працюємо далі.

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