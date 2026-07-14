Как часто поливать растения в горшках в жару: ответ экспертов

Во время жары большинство растений в горшках нужно проверять каждое утро, а поливать их может понадобиться один или даже два раза в день. В контейнерах меньше почвы, чем на грядках, а сами горшки быстрее нагреваются. Из-за этого влага испаряется значительно быстрее.

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Частота полива зависит от вида растения, размера горшка и температуры воздуха. Советами по уходу поделились эксперт по контейнерному садоводству и основательница Contained Creations Стеф Грин, а также автор, телеведущая и специалист по выращиванию растений в контейнерах Памела Кроуфорд.

Как часто поливать растения в горшках

Во время жары большинство растений в контейнерах следует проверять как минимум один раз каждое утро. В зависимости от температуры, размера горшка и потребностей конкретного растения полив может потребоваться один или даже два раза в день.

По словам Памелы Кроуфорд, самая распространенная ошибка во время необычно жаркой погоды – недостаточный полив. Некоторые садоводы продолжают придерживаться привычного графика, не учитывая сильную жару и особенности растений.

Поэтому эксперты советуют внимательно следить за состоянием почвы, а не полагаться только на установленный график.

Когда лучше всего поливать горшки

Стеф Грин советует во время жары поливать контейнерные растения утром. За ночь они успевают остыть и восстановиться, поэтому лучше впитывают воду. Утренний полив также помогает насытить растения влагой перед самой жаркой частью дня.

Во время длительных периодов сильной жары Грин рекомендует ещё раз проверить горшки во второй половине дня. Если почвенная смесь сухая на глубине примерно пяти сантиметров, растению может понадобиться повторный полив.

Поливать во второй раз следует достаточно рано, чтобы лишняя влага на листьях и поверхности почвы успела высохнуть к концу дня. Это помогает снизить риск развития грибковых заболеваний.

Полив в полдень считается менее эффективным, чем утром или в конце дня. Из-за высокой температуры и солнца часть воды может испариться раньше, чем почва успеет её впитать.

Как правильно поливать растения в жару

Во время сильной жары растения испытывают дополнительный стресс, поэтому поверхностное или хаотичное увлажнение может не обеспечить корням достаточного количества воды.

Стеф Грин советует медленно и осторожно лить воду у основания растения. Во время полива нужно периодически делать паузы, чтобы почвенная смесь успевала впитывать влагу. Продолжать полив следует до тех пор, пока вода не начнёт вытекать из дренажных отверстий. Это свидетельствует о том, что почва впитала столько влаги, сколько могла на данный момент.

Поливать только сверху по листьям не стоит, поскольку вода может не попасть к корням в достаточном количестве.

От чего зависит частота полива

Единого графика, который подходил бы для всех растений в горшках, не существует. Эксперты советуют учитывать три основных фактора: размер контейнера, вид растения и температуру воздуха.

По словам Стеф Грин, размер горшка существенно влияет на скорость высыхания почвы. Большие контейнеры вмещают больше почвенной смеси, поэтому дольше удерживают влагу и лучше защищают корни от летней жары.

В маленьких горшках почвы меньше, поэтому она быстрее пересыхает и хуже изолирует корни от высокой температуры. Из-за этого такие растения приходится поливать чаще.

Значение имеет и вид растения. Памела Кроуфорд отмечает, что растения, накапливающие воду в листьях, в частности суккуленты, обычно нуждаются в меньшем количестве влаги, чем растения с тонкой листвой. Однако из этого правила могут быть исключения.

Также нужно учитывать фактическую температуру воздуха. Даже повышение примерно с 29 до 35 градусов может существенно повлиять на то, как быстро высыхает почва в контейнерах.

Что делать, если почва пересохла

Во время особенно сухой погоды почвенная смесь может сжаться и отойти от стенок горшка. В такой ситуации вода будет стекать по краям и вытекать через дренажные отверстия, не успевая добраться до корней.

Стеф Грин советует продолжать медленный полив, пока почва снова не расширится и не прижмётся к стенкам контейнера. Также горшок можно погрузить в ведро с водой до уровня почвы. Это поможет полностью увлажнить пересохшую смесь.

Как ещё защитить растения от жары

Жара требует иного ухода, чем обычная летняя неделя. В этот период эксперты советуют временно приостановить внесение удобрений и избегать сильной обрезки растений.

Контейнеры также можно на некоторое время перенести в затененное место. Это поможет защитить растения от перегрева и замедлить испарение влаги.

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