Как часто нужно стирать постельное белье и подушки: ответ вас удивит

Стирка постельного белья может показаться трудоемкой задачей, и хотя некоторые люди регулярно стирают свое постельное белье, другие делают это гораздо реже. И вы, возможно, удивитесь, узнав, как часто его на самом деле нужно стирать.

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Согласно Which, существует "общее правило", которого должны придерживаться все. В нём поясняется: "Как правило, большинству людей следует стирать постельное бельё раз в неделю — речь идёт о простынях, наволочках и пододеяльниках".

При стирке используйте температуру 60 °C, поскольку она подходит для большинства тканей. Более низкие температуры могут неэффективно удалять пот или плохо уничтожать бактерии. Однако шелковые простыни следует стирать при температуре 30 °C, используя мягкое моющее средство для защиты ткани.

Если вы страдаете аллергией или астмой, старайтесь стирать постельное белье чаще, чем раз в неделю, при температуре 60 °C. "По возможности, стирка постельного белья при еще более высокой температуре может помочь облегчить ваши симптомы", – говорится в сообщении. Однако всегда сначала проверяйте этикетку с инструкциями по уходу и никогда не думайте, что ткань может выдерживать высокие температуры.

Регулярная стирка постельного белья также является хорошей идеей для предотвращения появления клопов. Частая смена постельного белья поможет вам их обнаружить, а стирка и сушка в сушильной машине при высокой температуре могут помочь их уничтожить.

Как часто следует стирать подушки?

Отмечается, что многие перьевые, пуховые и микрофибровые подушки можно стирать в стиральной машине. Общая рекомендация – стирать их каждые четыре-шесть месяцев.

Если вы собираетесь стирать в стиральной машине, выберите деликатный режим. Стирка двух подушек одновременно поможет им лучше держаться в машине. Сушите их при низкой температуре, чтобы защитить от повреждений и вернуть им форму.

Как часто следует стирать матрас?

Нет строгого правила относительно того, как часто следует чистить матрас, поскольку это зависит от таких факторов, как условия в вашем доме и то, как вы его используете. Если вы регулярно проводите время в постели, вам может понадобиться чистить матрас чаще.

Наматрасники со временем тоже накапливают пот, пыль и другие загрязнения, поэтому их следует регулярно стирать. Обычно достаточно стирать их раз в два-три месяца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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