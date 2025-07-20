Как часто стирать постель? Ответ ученых

Постельное белье, например простыни и наволочки, является идеальной средой для накопления бактерий, грибков, пыли и клещей. Ежедневно мы оставляем на постели пот, отмершие клетки кожи и жиры, способствующие размножению микроорганизмов.

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Эти загрязнения могут вызвать аллергии, раздражение кожи или даже инфекции. По словам микробиологов, регулярная замена и стирка белья являются критически важными для поддержания гигиены.

Профессор клинической микробиологии Примроуз Фристоун из Университета Лестера отмечает, что чистая спальная среда влияет не только на комфорт, но и на общее здоровье. Она дала четкие рекомендации по частоте стирки постельного белья, пишет Daily Mail.

Как часто стирать белье

Доктор Фристоун советует стирать простыни и наволочки минимум раз в неделю при температуре 60°C или выше, используя моющее средство. Это помогает уничтожить бактерии и устранить аллергены, такие как пылевые клещи.

Однако для тех, кто сильно потеет, болел или спит с домашними животными, стирку следует проводить чаще — каждые три-четыре дня .

Животные приносят на постель шерсть, перхоть и грязь, что значительно повышает риск накопления вредных микроорганизмов. Регулярная чистка помогает избежать неприятных запахов и поддерживает чистоту.

Невидимые угрозы на вашей постели

Каждую ночь мы теряем тысячи клеток кожи, выделяем пот и жиры, которые становятся пищей для микробов. Эти микроорганизмы, такие как бактерии и грибки, невидимы невооруженным глазом, но могут вызывать серьезные проблемы.

Например, грибок Candida albicans, выживающий на тканях до месяца, может вызвать молочницу или инфекции мочевыводящих путей. Другой грибок, Aspergillus fumigatus, обнаруженный в подушках, представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, провоцируя легочные инфекции.

Регулярная стирка уменьшает эти риски, обеспечивая более безопасную спальную среду.

Пылевые клещи и аллергены

Пылевые клещи, которые питаются отмершими клетками кожи, процветают в теплом и влажном постельном белье. Хотя сами клещи безвредны, их фекалии являются мощными аллергенами, которые могут обострять астму, экзему или аллергический ринит.

Пыль и пыльца, которые попадают на постель из наших волос или одежды, также усугубляют эти проблемы.

Еженедельная стирка простыней и наволочек помогает уменьшить количество аллергенов, улучшая качество сна и дыхания. Для дополнительной защиты подушки рекомендуют замораживать на восемь часов, чтобы уничтожить клещей.

Как часто чистить подушки и одеяла

Кроме простыней и наволочек, во внимании нуждаются и матрасы, одеяла и подушки. Матрасы следует пылесосить еженедельно, чтобы удалить пыль и клещей. Одеяла рекомендуют стирать каждые три-четыре месяца, а подушки — каждые четыре-шесть месяцев. Такие меры помогают поддерживать общую чистоту спального места. Профессор Фристоун отмечает, что эти простые действия значительно снижают риск аллергий и инфекций.

Как часто следует стирать постельное белье

Простыни и наволочки: раз в неделю или каждые 3-4 дня, если вы болели или сильно потеете, или делите кровать с домашними животными

раз в неделю или каждые 3-4 дня, если вы болели или сильно потеете, или делите кровать с домашними животными Матрасы : пылесосить по крайней мере раз в неделю и проветривать матрас каждые несколько дней.

: пылесосить по крайней мере раз в неделю и проветривать матрас каждые несколько дней. Внутренняя часть подушек : каждые четыре-шесть месяцев (проверьте этикетку)

: каждые четыре-шесть месяцев (проверьте этикетку) Одеяла и пододеяльники : каждые две недели или чаще, если на них спят домашние животные

: каждые две недели или чаще, если на них спят домашние животные Одеяла: каждые три-четыре месяца, в зависимости от использования и того, спят ли с вами домашние животные или дети.

Чистая спальная среда имеет прямое влияние на качество сна и общее самочувствие. По словам ученых, хороший сон необходим для нормальной работы мозга и поддержания здоровья. Свежее постельное белье не только обеспечивает комфорт, но и уменьшает риск кожных раздражений, акне или аллергических реакций. Регулярная стирка также помогает устранить неприятные запахи, которые возникают из-за расщепления пота бактериями. Таким образом, чистая постель способствует лучшему отдыху и повышает качество жизни.

Соблюдение рекомендаций по стирке постельного белья является небольшой, но важной инвестицией в ваше здоровье. Еженедельная стирка простыней и наволочек, регулярная чистка матрасов и одеял, а также периодическое замораживание подушек помогут создать гигиеническую спальную среду.

Особенно важно соблюдать эти правила, если вы имеете домашних животных или склонность к аллергиям. Как отмечает профессор Фристоун, чистая кровать — это не только о комфорте, но и о заботе о собственном благополучии. Соблюдение этих простых советов сделает ваш сон здоровым и приятным.

На OBOZ.UA вы узнаете, как часто стирать простыни и наволочки, и почему нужно периодически чистить матрас.

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