Как быстро и без усилий избавиться от плодовых мушек: хитрый кухонный лайфхак

С ростом температуры многие домохозяйства снова сталкиваются с нежелательной сезонной проблемой: плодовыми мушками, которые собираются вокруг кухонь, мусорных баков и фруктовых ваз.

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Хотя полки супермаркетов заполнены спреями и средствами от насекомых, эксперты говорят, что простая самодельная ловушка может помочь решить проблему. При этом можно использовать ингредиенты, которые многие люди уже имеют дома, пишет OBOZ.UA.

Метод базируется на яблочном уксусе, который естественно привлекает плодовых мушек из-за его сладкого, ферментированного аромата.

Налив небольшое количество в банку и накрыв отверстие пищевой пленкой с несколькими маленькими отверстиями, можно сделать ловушку, которая заманит мух внутрь.

Привлеченные запахом, насекомые проникают через отверстия, но часто пытаются найти выход обратно, что делает ловушку эффективным способом уменьшения их количества в помещении.

Это недорогое решение стало популярной рекомендацией в теплые месяцы, когда активность плодовых мушек, как правило, возрастает, поскольку открытые окна, созревшие фрукты и пищевые отходы создают идеальные условия для вредителей.

Специалисты по борьбе с вредителями говорят, что количество вызовов, связанных с плодовыми мушками, значительно возрастает летом, и рекомендуют попробовать простые профилактические меры, прежде чем прибегать к профессиональной обработке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от плодовых мушек с помощью "чудодейственной ловушки".

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