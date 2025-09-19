Как избавиться от плодовых мушек с помощью 'чудодейственной ловушки'

Плодовые мушки не только раздражают на кухне, но и могут загрязнять пищу, откладывая яйца и перенося бактерии. К счастью, есть простой способ избавиться от них.

Видео дня

Эти насекомые от желтого до светло-коричневого цвета могут появляться круглый год, но вы можете заметить их увеличение в конце лета и осенью. Иногда вам может понадобиться воспользоваться тяжелым оружием, и в таком случае эта самодельная ловушка может быть именно тем, что вам нужно. И, к счастью, ее очень легко сделать, используя всего два ключевых ингредиента, которые, вероятно, уже есть в ваших шкафах, пишет OBOZ.UA.

Чтобы сделать самодельную ловушку, надо смешать немного средства для мытья посуды, немного сахара или меда, немного уксуса, а затем залить это все водой.

Далее накройте миску со смесью пищевой пленкой и проколите в ней несколько отверстий, которые должны быть достаточно большими, чтобы мушки могли попасть внутрь, но достаточно маленькими, чтобы не вылезли обратно.

Как избавиться от плодовых мушек

То, что работает для одного человека, может не работать для другого. Если это не работает для вас, есть другие методы, которые вы можете попробовать.

Во-первых, рекомендуется хранить фрукты и овощи в холодильнике или герметичных контейнерах, чтобы избежать их привлечения. Также следует выбрасывать любые гнилые или перезрелые фрукты, убедиться, что ваши сливы и мусорные баки чистые, и всегда протирать поверхности, чтобы удалить любой сок или крошки.

Если белый уксус вам не подходит для изготовления ловушки, вы также можете попробовать яблочный уксус. Или же вы можете сделать ловушку для вина, налив небольшое количество красного вина в класс, накрыв его пищевой пленкой и сделав отверстия внутри, чтобы поймать их.

Или же можно свернуть лист бумаги в воронку и поместить его в банку с небольшим количеством уксуса или фруктового сока. Мухи залетят внутрь, но не смогут убежать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от плодовых мушек на кухне без дорогих спреев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.