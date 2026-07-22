Как быстро и без труда очистить много чеснока: беспроигрышный лайфхак

Автор кулинарных книг поделилась простым способом чистки чеснока, который позволяет сэкономить время и силы.

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Даен Лиа – популярная блогерша, основательница Daen's Kitchen и автор бестселлеров. В одном из своих вирусных видео, опубликованном под псевдонимом @Daenskitchen, гурманка поделилась советом по очистке чеснока для тех, кто любит добавлять именно его в блюда.

"Возьмите чеснок и начните с отделения зубчиков от головки. Положите их в миску. Когда у вас будут готовы все зубчики чеснока, залейте их кипятком и оставьте на пять минут. Горячая вода размягчит кожицу, и она легко снимется", – рассказала она о своем методе.

По её словам, это не изменяет вкус или текстуру чеснока, но если вы беспокоитесь, можете заменить кипяток холодной водой и просто оставить его на один-два часа.

"Поскольку кожица чеснока довольно мягкая, я могу снять ее пальцами. Я использую острый нож, чтобы срезать древесные части, поскольку считаю их не слишком вкусными в еде. И обязательно сохраните все эти чесночные шелухи, чтобы сделать чесночный порошок или придать аромат домашнему бульону", – посоветовала она.

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