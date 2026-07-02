Когда и как нужно собирать урожай лука: он будет храниться всю зиму

Чтобы выращенный на собственном огороде лук хорошо хранился всю зиму, очень важно правильно определить степень его зрелости и соответствующим образом собрать урожай. Даже незначительные ошибки на этом этапе могут привести к порче овощей уже в первые недели хранения.

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Существует несколько простых сигналов от растения, которые подскажут, когда лук готов к выкапыванию, а также проверенные рекомендации, которые помогут избежать потерь. Издание "На пенсии" дало все необходимые рекомендации.

Как понять, что лук созрел

Присмотритесь к состоянию своих растений. Они сами подскажут вам основные признаки зрелости. Вот два ключевых:

листья полегли на землю и начали подсыхать;

внешние оболочки луковицы стали сухими, приобрели желто-коричневый оттенок.

Иногда бывает, что сезон подходит к концу, а вы все еще не видите нужных признаков на грядке с луком. В таком случае вы можете воспользоваться следующими приемами, которые помогут немного ускорить процесс созревания овоща:

осторожно пригнуть перья к почве;

прекратить полив;

в случае дождей накрыть грядку пленкой;

слегка отгрести землю от луковиц;

частично повредить корни, слегка раскачав растения.

Как правильно собирать урожай

Для сбора лука лучше всего выбирать сухую и солнечную погоду. Вытаскивать растения нужно по одному, ведь одновременное вырывание нескольких головок может повредить как сами луковицы, так и их стебель.

Если почва плотная, каждую луковицу следует подкопать. Не следует очищать их от земли с помощью острых предметов или ударять одну о другую – это нужно делать руками, чтобы не повредить поверхность.

После сбора лук оставляют на грядке для первичного подсыхания – это помогает легче отделить почву и подсушить возможные повреждения. Далее его просушивают в течение 15–20 дней вместе с перьями, разложив в один слой на картоне или мешковине и периодически переворачивая.

Лук считается готовым к хранению, если:

луковицы стали плотными, сухими и легко отделяются;

шейка полностью высохла и уменьшилась, а перья увяли;

луковицы стали твёрдыми и ровными.

Обрезать корни и перья с луковиц можно только после их полного высыхания. Если сделать это раньше, в места срезов могут попасть грибки или бактерии, способные испортить весь урожай.

Как хранить лук

Лучше всего для хранения подходят овощные сетки, которые обеспечивают хорошую вентиляцию при условии размещения урожая в сухом и прохладном помещении. Также можно использовать тканевые мешки, плетеные корзины или картонные коробки, укладывая лук слоем толщиной не более 30 сантиметров.

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