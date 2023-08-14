Как будет украинским 'я считаю': есть три варианта

Суржик, калька и русизмы портят благозвучие и чистоту украинского языка. У некоторых русских фраз есть несколько украинских аналогов: это, например, касается выражения "я считаю".

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Поэтесса и языковед Елена Ольшанская рассказала, как правильно перевести популярную фразу на украинский. Слово "считаю" будет не совсем уместным.

Для перевода русского глагола "считать" в украинском языке существует три варианта:

рахувати;

лічити;

вважати.

"Рахувати" – это называть числа в последовательном порядке, определять количество или сумму.

Часто можно услышать фразу: "я рахую, що так робити не можна". Это, по словам языковеда, ошибка. Глагол "рахувати" можно употреблять только в прямом смысле: "рахувати хвилини", "рахувати курчат на подвір’ї". В этом же значении следует употреблять и "лічити".

Для выражения понятия "иметь свое мнение", "давать оценку происшествию" следует использовать другое слово: "вважати". Например: "вважаю за необхідне вам нагадати".

Поэтому не каждое значение русского слова "считать" переводится на украинский как "рахувати". И соответственно не всегда "счет" переводится как "рахунок". Можно сказать: "вніс гроші на рахунок", "відкрив валютний рахунок у банку" или "заплатив згідно з рахунком".

Фразу "я пришел поговорить насчет квартиры" переводят так: "я прийшов поговорити про квартиру, щодо квартири/стосовно квартири".

Кстати, то, что украинский и русский языки очень близки или даже родственны – на самом деле миф. Ближайшими по лексическому составу к украинскому являются беларуский, польский и сербские языки. Иногда кажется, что некоторые русские слова трудно перевести на украинский – это касается, например, понятия "обыватель". Что значит этот термин и как его правильно перевести – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разнице между словами "скасовувати" та "відміняти".

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