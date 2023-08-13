Как будет украинский 'обыватель': что означает слово

То, что украинский и русский языки являются очень близкими или даже родственными – на самом деле миф. К украинскому ближе по лексическому составу польский, белорусский и сербский языки.

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Важно очищать язык от суржика, русизмов и кальки. Иногда кажется, что некоторые русские слова трудно перевести на украинский язык – это касается, например, понятия "обыватель". Об украинском аналоге слова в свое время рассказывал языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев.

Онлайн-переводчики часто предлагают употреблять слово "обиватель" на украинском. На самом деле это языковая калька. Если в контексте речь идет о лице, не склонном к широким взглядам, ограниченном мелкими интересами, то следует использовать "міщанин". Российская "обывательщина" это "міщанство". Постоянного жителя определенной местности можно назвать "мешканцем".

Таким образом, "обыватель" – это "житель", "мешканець" або "простак".

Кстати, нажимая на неправильную клавишу, мы часто говорим, что "сделали опечатку". На самом деле, такого слова в украинском языке не существует, это типичный русизм. Лучше сказать – "друкарська помилка".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разнице между словами "скасовувати" та "відміняти". Слово "відміняти" часто ошибочно употребляют по российскому аналогу. Для признания чего-то недействительным, незаконным, для прекращения действия чего-то правильно употреблять слово "скасовувати"

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