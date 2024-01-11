Что означает украинский фразеологизм "шпака удрати": интересное объяснение для любителей языка
Украинский язык очень богат фразеологизмами. Пословицы и поговорки придают языку особый колорит, вобрав в себя мудрость, юмор и традиции из глубины веков.
Например, есть довольно интересный фразеологизм "шпака удрати". Что он значит и откуда возникл – читайте в материале OBOZ.UA.
Есть несколько вариантов значения этого выражения.
По одной из версий, "шпака удрати" означает промахнуться в чем-то. Возникла фраза, вероятно, из-за сходства со звуком, выделяемым птицей во время полета.
К примеру:
Наказав кошовий Іванові з гармат стріляти, а Іван – знай та й шпака удрав.
"Довелося мені по молодості шпака удрати, коли відходили запорожці з Дніпра за Дунай", – розповідав онукам дід Власенко.
Кроме того, выражение "скворца удрать" может означать дрему.
К примеру:
Сидів Олесь на призьбі, довго чекав, поки на горизонті з’явиться віз, та й шпака удрав – не помітив, як гості приїхали.
Точное происхождение этих фразеологизмов остается неизвестным – они могут происходить как от народных примет, так и от преданий и легенд.
"Шпака удрати" в значении промашки можно заменить следующими выражениями:
- давати промаху;
- плутати грішне з праведним;
- потикатися не в ті двері;
- притуляти горбатого до стіни;
- стояти на невірному шляху.
В значении "дремать" можно использовать следующие фразеологизмы:
- клювати носом;
- ловити окунів;
- сліпці сватають;
- сон клонить.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точити баляси" и когда его следует употреблять.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.