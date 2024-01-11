Что означает украинский фразеологизм 'шпака удрати': интересное объяснение для любителей языка

Украинский язык очень богат фразеологизмами. Пословицы и поговорки придают языку особый колорит, вобрав в себя мудрость, юмор и традиции из глубины веков.

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Например, есть довольно интересный фразеологизм "шпака удрати". Что он значит и откуда возникл – читайте в материале OBOZ.UA.

Есть несколько вариантов значения этого выражения.

По одной из версий, "шпака удрати" означает промахнуться в чем-то. Возникла фраза, вероятно, из-за сходства со звуком, выделяемым птицей во время полета.

К примеру:

Наказав кошовий Іванові з гармат стріляти, а Іван – знай та й шпака удрав.

"Довелося мені по молодості шпака удрати, коли відходили запорожці з Дніпра за Дунай", – розповідав онукам дід Власенко.

Кроме того, выражение "скворца удрать" может означать дрему.

К примеру:

Сидів Олесь на призьбі, довго чекав, поки на горизонті з’явиться віз, та й шпака удрав – не помітив, як гості приїхали.

Точное происхождение этих фразеологизмов остается неизвестным – они могут происходить как от народных примет, так и от преданий и легенд.

"Шпака удрати" в значении промашки можно заменить следующими выражениями:

давати промаху;

плутати грішне з праведним;

потикатися не в ті двері;

притуляти горбатого до стіни;

стояти на невірному шляху.

В значении "дремать" можно использовать следующие фразеологизмы:

клювати носом;

ловити окунів;

сліпці сватають;

сон клонить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точити баляси" и когда его следует употреблять.

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